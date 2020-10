"Nos falta esa confianza de sentir que vamos a hacer gol"

Ziganda define el trabajo de su equipo y el momento de la temporada como una fase de "poco rendimiento en puntos a lo que estamos haciendo". El entrenador del Real Oviedo pide a los suyos "ser tenaces, insistentes, para buscar esa estructura y ese once tipo que le dé al equipo la sensación de ganar". "Estamos haciendo muchas cosas bien, en ningún partido hemos estado desbordados ni perdidos ni fuera del partido, pero no ganamos, es la realidad. No podemos escudarnos en que la imagen no es mala. Competimos, y salimos a ganar, pero estamos lejos", reconoce.

El técnico navarro define como "una racha" el poco acierto ofensivo, con solo tres goles a favor. "Nos falta acertar, que se nos caigan los goles, esa confianza de sentir que vamos a hacer gol. Nos está faltando ahora. Pero no le doy mayor importancia, tenemos que insistir, buscar soluciones, plantear situaciones entrenando para que después en el campo podamos concretarlas. No es una cuestión de delanteros, sino grupal. Estoy convencido de que llegará el acierto, lo de ahora solo es una racha", manifiesta.

"Tenemos claro cuál el camino a seguir: el trabajo. Un proceso de mejora continua. Y en eso estamos", reitera Ziganda, que prepara "algún cambio, sobre todo de jueves a domingo", con dos partidos en apenas 72 horas (Rayo y Leganés). Al técnico azul le han preguntado por el escaso protagonismo de Jimmy, Riki, Cedric y Mujica. "Iremos viendo. Las plantillas son amplias y no hay sitio para todos. Estos jugadores en concreto no están participando. Para ellos es su trabajo. Su trabajo es entrenar duro, fuerte y estar a disposición del entrenador. Su actitud es ejemplar. Luego iremos viendo. Seguro que alguno de ellos entrará", responde.

Sobre Aburjania, que aún no ha debutado, Ziganda explica que "tiene una competencia muy dura con Tejera y Edgar, que están a un buen nivel". Y añade: "No está teniendo esa continuidad, vino tarde, la selección... Pero el año es muy largo y si ha venido es porque confiamos en él. Seguro que entrará en estos partidos y podrá demostrar sus cualidades".