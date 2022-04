"Nos centramos en el domingo, ya habrá tiempo para el derbi"

Temporada en lo personal

"Se atraviesan muchos momentos en una temporada. Ahora estoy en un buen momento físico, futbolístico,con mucha confianza. La continuidad que estoy teniendo te hace sentirte importante y al final haces buenos partidos".

¿Mejor momento como equipo con esta regularidad?

"Llevamos varios partidos a gran nivel. Hemos dado el paso fuera de casa, de lograr esa victoria importante. Es un gran momento. Estamos a ocho jornadas del final y estar en esta dinámica es muy positivo".

Cartagena

"No me había pasado nunca, pero también hay que saber gestionarlo. Ellos no tenían nada que perder y fueron arriba. Tenemos que mejorar esos últimos minutos por si vuelve a pasar, sobre todo con el exceso de relajación".

¿Similitudes con temporada en Elche?

"Se puede asemejar bastante. Sí es cierto que tuvimos algún tropiezo de temporada, que esperemos que no ocurra y que podamos ser regulares".

Importancia de la afición

"Es vital sacar victorias en nuestro campo. Hemos ilusionado a la afición con esta dinámica. Sacar victorias en el Tartiere será fundamental para lograr jugar el playoff".

Tras Leganés, dos partidos seguidos fuera de casa

Si queremos optar al playoff, tenemos que dar el callo en casa y fuera. Ha sido nuestro debe esta temporada. La victoria en Cartagena nos da moral para afrontar esos dos partidos fuera de casa. Vamos con garantías de afrontarlos y sacar la victoria.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Premio otorgado por la afición

"Muy agradecido de que valoren mi trabajo y mi nivel durante este mes. Espero poder seguir a este nivel y que, entre todos, podamos conseguir el objetivo común".

Sin entradas para el derbi

"No tengo nada que decir. Estamos centrados en el partido ante el Leganés. Ya habrá tiempo a hablar sobre eso a partir del domingo".