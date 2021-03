"A nivel personal me falta un ascenso"

"No me sorprenden las quejas (del Espanyol), están en su derecho de hacerlas, aunque creo que no lo deberían de hacer. Todas las opiniones son respetables, pero que no se olviden del partido de ida. Sentí impotencia por lo que pasó, pero ya es pasado. Se perdió de la forma que se perdió, pero, al fin y al cabo, se perdió", responde Babin.

"El objetivo es mirar al siguiente partido. No renunciamos a nada. No sé si dará tiempo al ascenso directo o no, pero lucharemos por cada punto empezando por la Ponferradina", apunta el defensa del Sporting. "A nivel personal, lo que me falta es el ascenso. Lo que deseo es subir, no sé si se dará este año, pero pueden estar seguros de que lo intentaré", asegura.