Nissan entrega los coches oficiales 2023/24 al Real Sporting en El Molinón

Nissan entregó los coches oficiales 2023/24 a la plantilla y cuerpo técnico del Real Sporting de Gijón en un acto en la sala de prensa de El Molinón, en un acto que contó con la presencia de Bruno Matucci, Consejero Director General de Nissan, Rosa Martínez, consejera delegada del Grupo Resnova y David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting

David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting, abrió el acto. "En el Sporting somos muy apasionados y esa pasión la sentimos también con Nissan y con Cyasa", dijo Guerra.

Habló el presidente rojiblanco del reto del ascenso y el buen momento actual del equipo. "El reto es grande y hay que mantenerlo día a día y todo el año. Cada vez es más difícil conseguir los puntos. Teneos que aspirar ser los mejores de lunes a viernes. Hablo de directivos, trabajadores y club. Es el objetivo claro que tenemos a partir de ahora: ser un club que merece tener resultados extraordinarios", explicó David Guerra.

Mostró autoexigencia con el rendimiento del equipo. "Se están haciendo muchas cosas bien, pero no es suficiente. No va a ser suficiente para conseguir los objetivos. Esto no nos asegura nada, tenemos que seguir trabajando en el día a día. El Sporting tiene la exigencia de un equipo grande", declaró Guerra. "Los empates nos generan rabia. Este equipo y este club quieren más. Queremos seguir mejorando porque es la única manera de transformarnos en ese equipo que merece resultados extraordinarios".

En torno a las posibilidades de Asturias como sede del Mundial 2030, Guerra insistió en el mensaje de unidad entre las partes implicadas. "Conversación muy fluida con el Ayuntamiento y el Principado. Convencidos de que tenemos todas las opciones".

Preguntado por la hipotética renovación del entrenador, Miguel Angel Ramirez, David Guerra no quiso dar pistas. "Tenemos una relacion cordial. Estamos enfocados en lo que está sucediendo en este preciso instante. Estamos contentos con él y nada más".

Nissan y Real Sporting: 16 años de historia

Rosa Martínez recordó que esta unión ha vivido diferentes etapas. "Hemos vivido momentos buenos y no tan buenos, pero siempre hemos tenido claro que compartimos los valores con el Real Sporting". Nissan entregó hasta 26 vehículos modelo 'Nissan Qashqai' a jugadores de la primera plantilla y cuerpo técnico.

Por su parte, el Consejero Director General de Nissan, Bruno Matucci, habló del impacto del fútbol en el consumo de las personas. "El fútbol es lo más importante de los medios de comunicación. La plataforma de comunicación más importante se llama fútbol. La influencia de los clubes y los futbolistas para influenciar el proceso de compra de una persona es brutal".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado