Turno para los capitanes en el Real Oviedo. El defensa cántabro Christian Fernández ha sido el encargado de lanzar el mensaje del vestuario esta mañana tras el entrenamiento en El Requexón. El futbolista, que cumple su cuarta campaña en la capital del Principado, ha repetido en numerosas ocasiones la necesidad de unión para que los azules logren la permanencia.

El defensor azul también se ha referido a la charla que mantuvo con algunos aficionados tras el partido de Lugo. "No es una situación agradable. Este año no hemos dado nada a la afición para que se sientan orgullosos y nos siguen dando su apoyo. Hay que saber escuchar. Si cuando las cosas iban bien nos paramos, cuando no salen, también", reconoce.

Además, también ha valorado la difícil situación clasificatoria que atraviesan los azules, pero confía en ser uno de los equipos que no se vean relegados a Segunda B al final de temporada. "Me niego a aceptar el destino que se nos atribuye. Muchos nos dan por descendidos. Quedan 13 partidos. Veremos. Como dice un entrenador que ha pasado por aquí: hasta el último minuto del último partido", asegura Christian Fernández.