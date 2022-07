Los equipos de Primera RFEF ya han arrancado también sus pretemporadas. En esa categoría volverá a estar esta campaña el ex jugador del Real Oviedo Héctor Nespral, que ha estado unos días de vacaciones por Asturias y nos ha contado en Deportes COPE Asturias como ve los nuevos aires del conjunto azul.

Lo primero que manifestó Nespral fue lo que manifestó todo el mundo hace poco más de una semana, cuando se conoció el cambio de propiedad: "Me sorprendió como a todo el mundo. Parece que van a tomárselo en serio y adentrarse más en el proyecto. Esperemos que salga bien".

La confección de la plantilla va poco a poco avanzando, aunque hasta el final del mercado el oviedismo no va a poder respirar tranquilo. Nespral comparte miedos del oviedismo: "Parece una plantilla bastante competitiva. Tengo un poco de miedo a que pueda seguir Borja Bastón o no. Tanto Costas como él son buenos jugadores y en cualquier momento podrían decidir por irse. No pasaría nada, pero son jugadores de muy buen nivel".

De momento ambos van haciendo la pretemporada con el conjunto azul, que ya ha ido fichando gente para esas posiciones para estar cubierto: "Si por lo que sea pasa algo, tendrán gente mirada para poder firmar. El nivel que han dado es muy bueno y de momento parece que están contentos en el Oviedo. Es genial poder disfrutar de ellos".

Nespral va poniendo fin a la primera semana de pretemporada con buenas sensaciones y nuevamente con objetivos ambiciosos en Unionistas: "Estuve a buen nivel. Estoy contento aquí. Me gusta el club y la gente y no tardamos en ponernos de acuerdo. Empezamos el viernes pasado ya la pretemporada. Llevamos dos años tan buenos que el listón que dejamos está bastante alto y es difícil igualarlo, pero vamos a intentarlo".