Natalio ya es jugador del Real Avilés

Natalio Lorenzo ya es uno más en el Real Avilés. El goleador explica en Deportes COPE Asturias cómo ha sido su llegada a Asturias: “Todo ha sido muy rápido. A Diego Baeza (nuevo gestor del Avilés) le conozco desde hace muchos años. Ellos me llevaron a China, hemos hecho cosas juntos en el ámbito deportivo. Diego me da tranquilidad y seguridad, van a ir en serio. Me ha gustado el proyecto que me han explicado. Ellos quieren que este sea un año de transición, poner al día el pago a los jugadores, realzar al Avilés para llevarlo al panorama nacional asentando unas bases buenas desde la tranquilidad y el buen trabajo”.

El delantero de 35 años, que procede del Olot, respalda a los nuevos gestores. “Son gente trabajadora que está poniendo ganas e ímpetu. Con eso dan ganas de involucrarse a la gente de fuera”, valora el atacante, que ha firmado hasta el año 2021.

“He tenido otras opciones, también de una Liga extranjera, pero he dicho que no por venir al Avilés, me ilusiona mucho. Me gustaría vivir un ascenso con el Real Avilés, aunque este año toca salvar la categoría cuanto antes y hacer un proyecto bueno el año que viene”, apunta. Natalio, goleador en el Almería, el Tenerife, el Numancia o el Cádiz, asegura que se encuentra “muy bien físicamente” para ayudar a la permanencia del equipo blanquiazul.