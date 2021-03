El atacante del Real Oviedo Nahuel Leiva, goleador contra el Espanyol el pasado viernes, ha reiterado su estado de felicidad como jugador del equipo asturiano: "Estoy muy feliz, agradecido al club por el trato que me han dado desde el primer día. Hacía tiempo que no me sentía tan bien en un equipo, en una ciudad. Ahora me centro en el fútbol, en acabar lo mejor posible esta temporada, y al final se verá... Pero lo cierto es que aquí estoy muy feliz".