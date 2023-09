Nacho Méndez: "El incidente del autobús no representa a la afición del Oviedo"

El Sporting ya ha vuelto al trabajo después del empate del derbi. Los rojiblancos gozaron de dos días de descanso y ya se centran en preparar el partido del próximo domingo ante el Tenerife en El Molinón. Un hombre que está siendo importante es Nacho Méndez. El asturiano se ha asentado en el doble pivote. Hoy ha pasado por sala de prensa.

"Pasó ya. Una semana de mucha carga emocional, partido bonito. Es positivo puntuar fuera de casa, aunque en el escenario que era queríamos ganar. No pasaron muchas cosas, pero lo tuvimos controlado. La parte positiva es sumar fuera de casa, la negativa no poder darle la victoria a nuestra gente en un partido así. Hay que hacer bueno el punto en casa contra el Tenerife".

"Vengo de un momento muy complicado y ahora estoy en un buen momento, disfrutando mucho. Tengo la confianza del míster y del cuerpo técnico. Todo lo que me preocupa es alargar este momento todo lo posible en el tiempo".

"Fue inesperado. Te esperas que en el último recibimiento haya más problemas, pero no ahí. No representa a la afición del Oviedo lo que pasó. Hay que alejar el fútbol de incidentes de este tipo, a gente con serios problemas de adaptación social que se esconden en el fútbol para hacer esto. No pueden manchar el partido que fue y el ambiente que se vivió. No representa a las aficiones".

"Los buenos jugadores son siempre bienvenidos. Es un jugador que nos va a aportar mucho, la experiencia y madurez que tiene. Es un regalo para los que ya estábamos, la competencia es siempre positiva y va a elevar el nivel del equipo a lo largo del año. Nos va a ayudar más pronto que tarde".

"En pretemporada no jugué mucho y pronto entré a competir. El trabajo que hice el año pasado con la gente del club fue muy bueno. Además del trabajo físico hice trabajo mental. Ese trabajo me hace afrontar los partidos mejor, como el que tiene un accidente y tiene que seguir cogiendo el coche".

"El examen lo tienes cada fin de semana. La competición te marca donde vas a estar. Las dudas que ha habido son más fuera que dentro. Estamos muy convencidos con el trabajo, con la conexión entre nosotros y el cuerpo técnico. Hay que darle normalidad a las dinámicas, también cuando vengan mal dadas unirnos y no depender de un resultado. Veo al equipo bien, en especial en casa. Tenemos que hacernos fuertes en casa y el Tenerife es una buena piedra de toque para ver cómo estamos. Ojalá poder meternos en una dinámica buena y aprovecharlo para bien".

"Cambian muchas cosas, cambia el contexto y la confianza que tengo con el entrenador, que no la había tenido tiempo atrás. Este proceso te ayuda a madurar y a conocerte mejor. Todo eso repercute luego en la competición. Lo he pasado mal y eso te hace fuerte. Cinco partidos de 42 no son una muestra significativa, hay que ser más regularidad".

"El equipo ha mejorado con respecto al año pasado. Hemos madurado, competido mejor y cuidando los pequeños detalles. Controlamos los tiempos del partido, lo hicimos en Oviedo. No generamos demasiado y ahí tenemos margen de mejora. Hay que ser más eficaces y tener más ocasiones. Debemos de tener tranquilidad y que no nos afecten las buenas y las malas dinámicas. No hay que meterse más presión sabiendo los objetivos".