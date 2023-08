Nacho Méndez, en COPE Asturias: "El entorno del Sporting puede llegar a desgastar"

Después de una lesión del ligamento cruzado de la rodilla que le ha apartado diez meses de los terrenos de juego, Nacho Méndez vuelve a sonreír. Ha comenzado la temporada como titular indiscutible, disputando todos los minutos frente al Valladolid y Mirandés, cuajando un gran partido frente al cuadro 'jabato' en la puesta de largo en El Molinón. El 'diez' rojiblanco, que llegó en infantiles a Mareo, se sincera en Deportes COPE Asturias sobre su carrera, los errores cometidos y las expectativas generadas.

¿Ya ves luz al final del túnel?

"Lo comentaba después del partido contra el Mirandés: estoy volviendo a disfrutar de la pelota. También he disfrutado del proceso de recuperación con Lorenzo del pozo, pero lo bonito es volver a El Molinón y no tanto todos los kilómetros y las rutas con Loren. Estamos poniendo las primeras piedras de la temporada. Queda mucho".

¿Qué es lo que más te ha costado en estos diez meses sin competir?

"Los meses más complicados fueron antes del verano. Es difícil frenar. Entender que no tienes que tener prisa, que tienes que respetar los plazos y hacer caso a los fisios y a médicos. Me costó más de un cabreo a final de temporada, también por la situación del equipo porque quería ayudar. Sé que no era el momento, son momentos complicados de llevar a nivel mental. Lo más difícil es entender eso, ahora ya ves que compites y te ayuda".

¿Te hizo madura la lesión?

"Estos procesos te cambian. Uno es más consciente de sus sensaciones, de sus momentos físicos, de darle mayor importancia a los detalles porque lo he tenido que hacer durante estos diez meses. Te das cuenta de que cada pequeño detalle cuenta para estar bien".

¿Te planteaste o se planteó el club una salida este verano?

"No, no era el momento este verano. Después de pasarme un año en blanco no era la situación ideal salir del club. Desde dentro han visto el trabajo que hemos hecho. Mi intención y lo único que tenía en la cabeza era quedarme y demostrar que podía volver a demostrar que podía encontrar mi nivel".

¿Qué papel ha jugado Ramírez en que te quedes en el Sporting?

"Con el míster he conectado muy bien desde el primer momento. Vemos el juego de una manera parecida, me ha ayudado mucho. Cristóbal, el preparador físico, también es un fenómeno y me ha ayudado mucho a llevar estos meses que hemos compartido. Ha sabido darme más 'caña' cuando la tenía que dármela y dándome más espacio cuando tocaba. Ha sido clave para estar a este nivel físico y poder jugar 90 minutos en estos dos primeros partidos".

¿Qué tiene Ramírez que todos hablan bien de él a nivel personal?

"La honestidad, ir de cara y el buen trato es fundamental en cualquier relación entre personas, no solo en el fútbol. Muchas veces olvidamos en este mundo que somos personas con problemas, con nuestra forma de ver la vida de forma diferente. El míster entiende eso, nos hace llevadero el día a día y tiene mucha normalidad. El grupo está muy feliz con Ramírez y él con nosotros porque se lo damos de vuelta. A partir de ahí, creo que podemos construir algo bonito".

¿Cómo vivisteis en el vestuario que Ramírez tuviera aquella oferta de Ecuador? ¿Pensasteis que se iba?

"Nos llegó justo antes de México. Lo vives como en su día la de Pedro, no sabíamos nada. Es normal en el mundo del fútbol tener propuestas y más cuando todo el mundo habla bien de ti. Ramírez tiene un nivel muy bueno. Es normal que tenga ofertas, es normal que se las piense y es bueno que haya dado la continuidad al Sporting que necesitábamos".

¿Qué te parece el lío que se ha montado con la comparación que hizo Ramírez sobre el gol y ligar en las discotecas?

"Creo que se montó bastante lío (risas). Vi que pidió disculpas públicamente. Me sabe mal tener que pedir disculpas por eso. Tenemos la piel demasiado fina para según qué cosas en la sociedad. El que quiera entender el ejemplo lo entiende y el que quiera indignarse tiene motivos 24 horas al día. Me gusta tomarme las cosas con humor, que a veces parece que son todo tragedias. Creo que hay que hacerle poco caso al que busca tragedias todo el día, no merece la pena estar enfrentados".

¿Tú tienes muchos 'indignados' en tus redes sociales?

"No lo leo porque en Instagram no me pueden escribir, pero en Twitter me lo mandan por el grupo de mis amigos. No me afecta, me lo tomo con humor. La gente que me conoce lo sabe, no hay nada mejor que una conciencia tranquila. El que quiera opinar está bien mientras sea constructiva. El que habla de los demás sin conocer habla más de él mismo que de la persona de la que habla. Sí valoro el ingenio que tiene la gente, me lo paso muy bien. Conmigo se pueden meter todo lo quieran".

¿Te motiva pelear contra esa falta de continuidad que has tenido en el Sporting?

"Sí, me motiva. He tenido en ciertos momentos, unas veces por mi culpa y otras no tanto, no he tenido esa regularidad que necesitaba para afianzarme más. Es un reto personal que tengo. Ha habido muchas expectativas conmigo, subí al primer equipo muy rápido sin casi pasar por el filial. Cada persona madura de una forma diferente, pero no solo fuera del campo, también dentro. La toma de decisiones va evolucionando dentro del campo y más en mi posición. Estoy en un momento en el que entiendo todo mejor dentro del campo y todo eso me va a ayudar a la larga. Soy perfectamente consciente del reto que tengo para ser más regular".

¿En qué crees que te has equivocado?

"Es complicado. Se han producido muchas situaciones. No ha habido estabilidad con los entrenadores, con dos de media cada temporada, no hemos conseguido asentarnos en un estilo de juego definido y he ido rodando por roles y posiciones diferentes dentro del equipo. Habia estado enfadado con el mundo cierto tiempo, pero ahora lo ves todo con distancia. Llevo más de 140 partidos con el primer equipo. He pasado por todo tipo de situaciones: grada, banquillo, jugar, la renovación que me desestabilizó... Lo importante es aprender lo que va pasando para no cometer los mismos errores. Creo que estoy en el buen camino".

Tienes solo 25 años, pero te han pasado tantas cosas ya que pareces un veterano.

"Me lo decía Lozano desayunando (risas). Pensaba que Pedro tenía 24 años y yo 28... ¡y somos de la misma edad! Debuté joven y todo fue muy rápido. Siempre he estado refugiado con la buena relación que he tenido con los veteranos: Carmona, Moli, Marc Valiente, Borja, Mariño... Ahora me toca a mí estar pendiente de las generaciones que vienen. Es importante cuidar todos los detalles porque, como yo me fijaba en Carmona, ahora tengo el objetivo de ser tan profesional para servir de ejemplo como lo fue él para mí".

¿Qué consejos les das a los chavales que llegan de Mareo?

"Es importante ser autocrítico con ellos mismos, pero no te pueden cambiar tu forma de ser. Hay que confiar en el trabajo y pensar que las cosas las haces para ti, no para las redes sociales y para que la gente vea lo que haces. El tiempo pone todo en su sitio siempre y cuando hagas las cosas bien".

Pedro Díaz es tu amigo, compartíais habitación. ¿Entiendes su salida?

"Le entiendo y no me gusta juzgar decisiones de los demás sin tener toda la información. Nadie toma una decisión queriendo equivocarse. Le apoyo al máximo con su decisión y deseo que acierte. El lunes me comentaban que estuvo muy bien con el Girondins. He hablado con él y está encantado en la ciudad que es lo único que me preocupa. Espero que suban y que le vaya increíble. Aquí le vamos a echar de menos porque era muy importante tanto dentro como fuera. No voy a juzgar su decisión".

¿Es cierto que los jugadores que venís de Mareo llegáis 'cansados' a nivel mental al primer equipo? Muchos canteranos salen cuando tienen ofertas. ¿Qué opinas como canterano?

"Tendríamos para rato con esto. Todo el mundo tiene que tener claro lo que es el Sporting y lo que se vive el fútbol en esta región. La gente se vuelca con el Sporting y con el Oviedo. Todo ese entorno puede llegar a desgastar. Siendo canterano, es muy difícil aislarte. Pedro se puede aislar más en Burdeos, por ejemplo, pero a mí me hablan del Sporting todo el rato. Es estar 24 horas con tu trabajo encima. Por eso es importante madurar, coger distancia con las cosas, no tomarse las cosas tan a pecho. Cada uno lo lleva de una forma diferente. Los malos años del equipo se llevan peor. Hay muchas cosas preciosas de jugar en el equipo que es el tuyo, pero hay otras que te hacen sufrir. Fuera del fútbol y del Sporting tenemos la región que tenemos. Mis amigos tienen que salir fuera, no hay muchas opciones. Es para darle una vuelta todos a la sociedad que tenemos. ¿Por qué Pedro se va a Burdeos? ¿Por qué mis amigos se van a estudiar a Madrid? Es para darle una vuelta".

Al aficionado le duele ver como los de 'casa' se van sin poder hacer carrera en el Sporting.

"Es fácil pensar que pueda ser dinero, pero cada decisión lleva aparejada cosas. Canella se quedó y Nacho Cases se fue a conocer mundo".

Terminas contrato en 2025. ¿Cómo te ves en dos años?

"Después del último año no quiero mirar adelante. Es una filosofía que he hecho mía desde que pasó lo que pasó. Hoy hemos entrenado mucho y quiero descasar para llegar bien al domingo. Lo demás, ya veremos. Solo quiero que las sensaciones de la rodilla sigan siendo buenas y es importante cuidar cada detalle para que las sensaciones sigan siendo buenas".

Llegaste en infantiles al Sporting. ¿Te ves siendo un 'one club men'?

"Llevo más años en Mareo que fuera. Para mí es especial cada vez que me pongo la camiseta del Sporting. Mi padre es del Sporting desde siempre, solo del Sporting y de ninguno más. Disfruto mucho viniendo a Mareo, es un honor ponerse esta camiseta todos los fines de semana. Cuando sales fuera, o vas a México, valoras aun ás lo que tienes aquí. Somos unos privilegiados".

El Grupo Orlegi lo está cambiando casi todo. ¿Cómo se perciben desde dentro tantos cambios?

"El cambio de primeras no suele gustar, pero creo que van en el camino correcto. Lo que más notamos nosotros es el césped de entrenamiento y el de El Molinón. Nunca había visto el césped del estadio como el día del Mirandés. Todas las facilidades en tema de nutrición, en los viajes... todo va por el buen camino, aunque los cambios tardan. El gimnasio, el comedor... Hay que adaptarse".

¿Qué mensaje le envías a la gente que no está ilusionada con el Sporting esta temporada?

"Insua estuvo muy acertado después de Valladolid. No estamos en disposición de pedir nada. Las palabras se las lleva el viento si no se reflejan en hechos. Lo que sí podemos decir es que vamos a hacer todo lo posible para que cada fin de semana se parezca más a este. Tenemos que conseguir que esto se repita más a menudo y con eso va a disfrutar la gente. No tenemos que marcarnos objetivos porque ya sabemos como somos aquí: después de Valladolid íbamos a bajar y ahora después del Mirandés subimos en octubre. Ni una cosa ni la otra".

Se te nota más asentado, Nacho.

"Estoy bien. Tengo un buen equipo a mi alrededor: preparadores, fisios, nutricionistas... Mi familia y mis amigos también me ayudan. La foto con ellos viéndome en El Molinon es muy importante para mi".