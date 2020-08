Mujica, talento con necesidad de madurar

Un jugador con talento, pero con la necesidad de madurar en el fútbol de élite. Es el perfil que dibuja Manuel Mosquera al ser preguntado por Rafa Mujica, el delantero que ya tiene un acuerdo con el Real Oviedo para la próxima temporada.

El actual entrenador del Extremadura ha estado este martes en Deportes COPE Asturias. Mosquera explica por qué Mujica no fue protagonista en el equipo de Almendralejo. “Jugó poco, es una realidad. Tenía competencia en su zona y eso le costó. No se adaptó bien del todo al mundo profesional; venía con unas aspiraciones de ser importante y no lo consiguió”, expone.

Manuel Mosquera amplía su visión sobre el atacante canario: “El mundo profesional y la Segunda División son durísimos. La semana se hace dura para los jugadores y meter la cabeza en una convocatoria, y no digo nada en un once titular, es muy difícil. Y a veces al jugador le cuesta entender que es a través de machacarse, de mucho sacrificio, y tiene que pensar que en su sitio juega gente con veteranía, con cualidades importantes también. A veces los jóvenes piensan que todo es más fácil, pero forma parte de llenar la mochila de experiencia. Rafa intentó por todos los medios meter la cabeza, pero no lo consiguió. A veces la cosas no funcionan en un sitio, quizá es porque es un aprendizaje y esa etapa tiene que cumplirla así. Luego marcó goles en el Villarreal B y me alegré por él”.

“Todos sabemos que no todo el mundo juega en todos los sitios y no es por sus cualidades; solo que quizá, en ese momento, no era su etapa para jugar. Siempre alguien puede pensar que tendría que haber jugado más, pero desde mi punto de vista ese era mi criterio”, explica el técnico del Extremadura.

“Tiene condiciones importantes”.

Mosquera reconoce que su suplencia no esconde una ausencia de talento. Al contrario. “Mujica tiene unas cualidades enormes. En una cantera como la del Barcelona, mostró su valía. Yo entonces ya le había seguido como ojeador del Deportivo. Buenos desmarques, gran capacidad de giro de espaldas. Al ser futbolista del Barça, allí le enseñan a jugar de forma posicional y esperando el momento adecuado para recibir el balón. Tiene movimientos inteligentes. Es una gran incorporación para el Oviedo. Tiene mucho margen de mejora. Tiene un gran futuro. Yo sobre todo le veo que está ante una gran oportunidad para él. Es un chaval muy humilde, un chaval que vale la pena. Ahora depende de él. Le ficha un gran equipo”.