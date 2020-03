"Muchos no son conscientes de la situación tan grave que tenemos"

Juan de Álvaro deja de lado su faceta de dirigente del balonmano para enviar un mensaje de preocupación en los micrófonos de Deportes COPE Asturias. “Estoy preocupado. En primer lugar, a nivel sanitario; y luego, está la situación de posguerra que nos va a quedar a nivel económico. Y creo que mucha gente no es consciente de la que tenemos encima. Me sorprende asomarme a la ventana y ver que hay personas que bajan varias veces. Yo, en una semana, he bajado una vez a la calle. Estamos expuestos a una situación muy grave y algunos no quieren verlo”, lamenta.

“Estoy solo en casa. La semana pasada, pude coger un avión para estar con mi pareja. Pero no lo hice porque todos tenemos una responsabilidad social. Hay que quedarse en casa. A veces me apetece gritarle a alguno por la ventana, pero tampoco sabes la situación de cada persona. No hace falta tener un hermano o amigo ingresado para darse cuenta de cómo estamos. Hay que prepararse para, al menos, estar un mes así”, presagia.

El presidente del Gijón Jovellanos extrae un aprendizaje de la situación actual de confinamiento. “Veo por las redes sociales muchas bromas sobre personas que ahora se dan cuenta de que sus familiares les caen bien o mal... Pienso que estar solo es mucho peor. Disfrutemos de la gente que está al lado, hay que valorarlo”, pide en su entrevista en COPE.

Por su profesión, Juan de Álvaro percibió pronto una crisis de consecuencias incalculables por los pedidos que llegaban desde Asia. “Una de las empresas a las que represento hace 25.000 mascarillas de papel al día. Todas van ya para el Ministerio de Sanidad. Ya no hay opción de comprarlas”, detalla.

EL FUTURO DEL BALONMANO.

El responsable del DKV Gijón, uno de los cuatro clubes asturianos de la Primera Nacional, cree que “la temporada ha finalizado”. “Para nosotros, jugar un miércoles en Soria sería imposible. Los jugadores estudian, trabajan. Es imposible sacar fechas para recuperar las jornadas. En ASOBAL o División de Honor Plata quizá tengan formas de acabar la temporada, pero en Nacional lo veo complicadísimo”, explica.

Sobre el daño económico que ocasiona esta crisis, el club gijonés no atisba de momento grandes complicaciones. “Tenemos una ventaja respecto a otros deportes o clubes; somos un club con gente sin contratos profesionales que está en su casa en Asturias. A nivel contractual no tenemos problemas. Es una ventaja a nivel administrativo y económico. Si esto nos pilla en ASOBAl, no sabría ni qué hacer”, reconoce.

Además, Juan de Álvaro agradece que el Patronato Deportivo Municipal haya comunicado a los equipos que “no cobrará el alquiler de las instalaciones por el estado de alarma. Son medidas razonables del Ayuntamiento que se agradecen”.