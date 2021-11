"En muchos momentos me siento representado por el equipo"

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, analiza el partido de este domingo ante el Leganés.

¿ES EL PEOR MOMENTO PARA JUGAR ANTE EL LEGANÉS?

Ya veremos. Todos sabemos la plantilla q tiene, con u objetivo claro. Como otro 15. Por plantilla, jugadores, calidad, esperábamos q iba a estar más arriba. Sabemos la igualdad que hay. Con el cambio de entrenador, han cosechado mejores resultados. Les he estado viendo y les ha costado sacar partidos, pero en otros partidos en casa ha hecho buenos encuentros. No ha sido nunca un equipo que no haya estado en los partidos. Les ha penalizado las áreas. Más que en el Lega, lo más importante será cómo salgamos nosotros”.

BORJA BASTÓN Y SU CONFIANZA

“Los delanteros, y más como Borja, viven de los goles. Se retroalimentan. Está en un buen momento, pero el mérito es que no ha venido solamente a hacer goles, sino a hacer más cosas. Cuando una persona está predispuesta, sale todo lo que tiene dentro. Está trabajando mucho, no solo en la faceta del gol, sino con el equipo. Está siendo una ventaja importante para nosotros”.

SENSACIONES DEL EQUIPO

“Los entrenadores vivimos de los resultados y nos gustaría que fuesen mejores. Cuando acaban los partidos, pensamos que los contrarios se van más contentos que nosotros. Sobre todo con los empates desde casa. Son partidos con el marcador a favor. Que hemos tenido ahí y se nos han ido. Es un debe que tenemos que corregir. El camino que llevamos es el que le hace ser a uno optimista. Corrigiendo cosas, podemos progresar. Seguiremos intentando corregir. Pero conservando esa mentalidad de ir a por el partido y jugar en el campo contrario”.

¿CÓMO ESTÁN POMBO Y LUISMI CON UNA SEMANA COMPLETA DE ENTRENAMIENTOS?

“Les ha venido bien entrenar, a Luismi sobre todo. Pombo está participando y está mejor. Oportunidad para participar la tienen todos los que estén sanos. Influye el estado de forma. No estamos descontentos. Nos equivocamos en determinados matices, que en la línea general del juego, de la actitud, de la puesta en escena”.

¿CÓMO ESTÁ ARRIBAS?

“Ya veremos. Está mejor. No hizo el entrenamiento al ciento por ciento, todo menos el partidillo. A ver si esperamos una semana más o no”.

EL EQUIPO LLEVA ENCAJANDO EN SIETE PARTIDOS

“Uno analiza todo. La fase ofensiva, la fase defensiva. Los resultados. Analizamos todo. Hemos encajado gol en determinados minutos. Para ganar, es importante dejar la puerta a cero. El día de Las Palmas podíamos haber llegado algún gol más. Es una fase en la que tenemos que trabajar todo el mundo. Estamos teniendo opciones de hacer gol en todos los partidos, pero nos cuesta aguantar ese resultado cuando el equipo contrario mete más gente delante del balón. No somos capaces de aprovechar transiciones o porque hemos encajado”.

¿ES DIFÍCIL MANTENER A TODOS LOS JUGADORES ENCHUFADOS?

“No es fácil. Es tarea del entrenador y del jugador. Cada seis meses se abre una ventana donde todos podemos decidir si seguir o no. Saber lo que es el fútbol, son más de 20 por plantilla. Exponiendo los roles de cada uno, es importante el respeto, también el desarrollo de la profesionalidad de cada uno. Para los jugadores que no jueguen es desagradable. En cada equipo hay 12 que no juegan. No es el fin del mundo para nadie. Vemos jugadores que el año pasado no participaban y cómo ahora han progresado a base de entrenar y se han endurecido mentalmente. Les podemos decir que no desesperen. El fútbol y la vida dan oportunidades a todo el mundo, sobre todo a los que no se rinden. A nadie se le regala nada”.

¿ES EL LEGANÉS CANDIDATO AL ASCENSO DIRECTO?

“Son jugadores que ficharían el 90% de los equipos de Segunda, de Pardo, de Arnaiz, Muñoz, Javi Hernández, Palencia… cualquiera de ellos. Si algo no es exacto es el fútbol. Por eso todo el mundo va a los partidos y lo sigue con tanta intención. Hay momentos azarosos. No siempre gana el que más presupuesto tiene”.

¿SALE EL EQUIPO REFORZADO TRAS ESTOS TRES ENCUENTROS?

“Me gustaría verlo. El equipo se refuerza con los puntos. Cuando dejas buena imagen, pero nos cuesta sacar los puntos. Llega un momento que dices a ver para donde voy. Hablamos de un camino, de una idea… aun con los puntos que tenemos, me gusta la idea. En muchos momentos del partido me siento representado por el equipo, por la actitud de los jugadores. No es suficiente. Hay que dar un salto más de calidad defensiva, de saber pasar momentos de partido donde uno debe saber sujetarse, defender y aprovechar esos espacios, que nos está costando. Esto es muy largo. Veo que hay margen. Hay muchos nuevos y hay cosa s que es están automatizando y que iremos mejorando”.

¿ESTÁN ABRIENDO BRECHA LOS EQUIPOS QUE ESTÁN EN ASCENSO DIRECTO?

“Ganar no es fácil para nadie. Incluso para el Almería, que está ganando. Vi cómo le ganó al Leganés, etc. Son equipos como Eibar y Almeria, que cuando juegan bien y ganan y cuando no están bien, también suman. Sería bueno adquirir ese poso, esa confianza, esa seguridad en uno mismo. Es imposible que un equipo sea capaz de dominar los 90 minutos de juego. Ese compendio le da a uno una suma de resultados”.

¿QUÉ CARENCIAS VE AL EQUIPO?

“Veo cosas a mejorar en todos los partidos. En casa, en los últimos 20 minutos no hemos sido capaces de cerrar los partidos, bien marcando o dejando la puerta a cero. Creo que ese es un aspecto a mejorar, aunque hay otros”.

JONY MONTIEL

“No participa porque no hay sitio para todos y están participando otros que pueden jugar en su lugar. Borja y Obeng, Pombo… En banda derecha juegan Marco, Viti y Jirka. Es por número que por otra cosa”.