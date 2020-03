Mónica Fernández Fidalgo, presidenta del Mosconia, confirma que el jugador del club que dio positivo por coronavirus “está muy bien, esperando a que le hagan las últimas pruebas; él se encuentra perfecto”.

La responsable del club de Grado aprovecha la entrevista en Deportes COPE Asturias para “pedir respeto para el chico”. “Hay muchas habladurías, es lo que peor llevó él en estos días. Escucha cosas, es un pueblo pequeño y el boca a boca funciona así. En ese sentido, lo está pasando mal”, lamenta. “Aprovecho para pedir que le dejen tranquilo, que él no tiene culpa de nada. Dejo muy claro que el día que entrenó a los niños del colegio Virgen del Fresno no tenía absolutamente nada. Ni un síntoma. Cuando el sábado fue a entrenar con el equipo del que es segundo entrenador tampoco tenía nada. Nos explicaron que este virus se transmite con el primer síntoma. Y cuando él lo tuvo, ya no estaba con los niños”, reitera la presidenta del Mosconia.

“Nadie del club se ha contagiado. Hay tres jugadores en sus casas, en cuarentena, porque son muy cercanos al chico que dio positivo. Pero hablo con ellos a todas horas y están muy bien”, cuenta Fernández.

El club asturiano canceló este martes los entrenamientos de todos sus equipos. Su presidenta aplaude la decisión de suspender todas las competiciones. “Es una buena medida. Por la salud de todos, y si miramos a la parcela económica, jugar a puerta cerrada habría sido un gran lastre”.