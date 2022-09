Montoro: "Tenemos un gran equipo y poco a poco se irá haciendo mejor fútbol"

Ángel Montoro compareció ante los medios después de la derrota ante el Ibiza para analizar en rueda de prensa la actualidad del conjunto azul y el momento que vive el equipo.

¿Cómo habéis encajado la derrota ante el Ibiza?

"Fastidiados porque siempre queremos ganar. Hay que pasar página porque tenemos el domingo un partido muy importante. Hay que seguir".

Bolo dice que al equipo le cuesta el trabajo con balón. ¿Qué opinas?

"Es cierto que esto acaba de empezar. Estamos en un proceso con mucha gente nueva y hay que adaptarse a lo que nos pide el míster. Queremos hacer un fútbol bonito y vistoso pero el rival te dificulta. Tenemos que seguir mejorando".

¿Preocupa acumular dos partidos seguidos sin ver puerta?

"Sí que es cierto que los goles, a veces, se meten sin querer y otras veces no quiere entrar. La clave está en generar ocasiones porque los goles llegarán seguro".

Pese a tener ocasiones, el gol no llega.

"Hay ocasiones que le pegas mal y entra y otras veces le pegas como nunca y no entra. Si van llegando los goles, llegará la confianza".

¿Cómo te encuentras a nivel personal?

"Me estoy encontrando bien físicamente. Acumular minutos y coger confianza ayuda a mostrar mi juego. Espero ayudar al equipo".

¿Qué esperáis del partido del Lugo sin vuestra afición?

"El Anxo Carro es muy complicado. Tenemos equipo suficiente como para ganar en cualquier campo. Iremos allí a ganar conociendo lo fuerte del rival y del estadio. Que no sté nuestra gente siempre influye, pero nosotros nos tenemos que centrar en conseguir los tres puntos y que todo el mundo esté feliz".

¿Os marcáis el reto de conseguir fuera de casa lo que no estáis consiguiendo en el Tartiere?

"Hemos perdido un par de partidos en casa que no es lo habitual, pero no hemos merecido perder en ninguno, aunque el fútbol no haya sido vistoso. El juego no ha sido lo vistoso que queríamos pero todos sabemos lo difícil que es conseguir eso en esta categoría. Espero que esos partidos empiecen a caer a nuestro favor, espero que así sea".

¿A quién ves fuerte en esta liga?

"Esto acaba de empezar, llevamos pocas jornadas. Las Palmas está haciendo un fútbol muy bueno y sacando resultados. Aún así, este fin de semana les cuesta sacar el partido con un jugador más. Esto va por rachas. El que ahora está bien, en un tiempo puede estar mal y viceversa".

Como mediocentro, ¿qué visión tienes de la falta de fluidez en el juego?

"Nos está costando conectar con la gente de arriba. En mi caso, estoy tratando de hacer una salida más limpia. Hay qeu trabajarlo y coger los conceptos que nos va transmitiendo el míster. Esto no tiene otra historia que trabajar y que se vea los domingos".

Y ganar, ¿no?

"Creo que tenemos un gran equipo y poco a poco se irá haciendo mejor fútbol. Creo que hicimos ocasiones, aunque el ambiente estuvo crispado. Todos queremos ganar, pero generamos cinco o seis ocasiones muy claras, eso tiene mucha dificultad. Más aún cuando el rival te genera una y media".

¿Crees que hay mucha presión?

"La gente quiere ver a su equipo ganar. Nosotros queremos darle la victoria a nuestra gente. Para mí, la victoria influye mucho en la semana. La exigencia hace que tengas que dar el máximo y es lo que te hace crecer a nivel individual".