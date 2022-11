'Monsieur le Président': la increíble historia de Pablo Longoria

Este miércoles 9 de noviembre se ha publicado el primer episodio de 'Monsieur le Président', la historia del asturiano Pablo Longoria, actual presidente del Olympique de Marsella, contada por el periodista asturiano Pablo Gómez, con el que hemos hablado en Deportes COPE Asturias aprovechando el estreno de esta producción de Podium Podcast y la colaboración de la Agencia EFE.

¿Qué te empujó a hacer esto sobre Longoria?

"Conocí a Pablo Longoria hace mucho tiempo, incluso antes de que entrara en el Recreativo y se dedicara al fútbol profesional. Le he ido siguiendo a lo largo de su carrera, aunque luego con un contacto menor por las responsabilidades que ha ido teniendo y por estar en el extranjero. Cuando llegó a ser presidente del Olympique de Marsella, me pareció un hecho tan relevante, con la precocidad de edad con la que lo hizo, que fue la guinda para contar todo el trayecto hasta ahí".

¿Cuánto tiempo te ha llevado todo el proceso?

"Si le sumas todas las gestiones de viajes, entrevistas, redactarlo, montarlo... te vas a un año. A la parte final le he dado forma en las últimas semanas pero el proceso ha sido largo. Longoria llevaba un año sin dar entrevistas. Me conceció una en abril en su despacho presidencial. Luego concedió alguna en España, pero hasta entonces era imposible que te recibiera. Marcelino García Toral no vivía un buen momento en el Athletic y hubo que retrasar el encuentro. Lo mismo con Mateu Alemany, que os podéis imaginar lo difícil que es encontrar un hueco en su agenda para hacer una charla a fondo e ir más allá sobre una figura como la de Pablo Longoria. Alucinas más cuando te vas enterando de cosas. Por ejemplo, para que en Asturias le demos relevancia a esto, el 'número dos' en el Marsella, que es otro asturiano como Pedro Iriondo, estaba en la misma clase que Pablo Longoria en el San Ignacio de Oviedo".

En el primer episodio, Asturias está muy presente.

"Él vivió su infancia en Las Segadas. Luego se mudan a Ventanielles. Su madre tuvo que pedir a la comunidad de vecinos poner antenas parabólicas en el tejado del bloque comunitario. Menciona al San Ignacio, al Juventud Estadio, donde jugó, al Sporting y al Oviedo, a los que iba a ver jugar. También a Eugenio Botas, el representante con el que comienza a trabajar. Con Marcelino García Toral tiene un vínculo y tiene anécdotas graciosas con él. Hemos podido hablar con su madre, que vive en Oviedo, con el propio Pedro Iriondo, con el que jugaba a videojuegos en casa y ahora dirigen un club de fútbol. Asturias está muy presente en el podcast".

¿Qué anécdotas te ha dejado todo este proceso de búsqueda en la figura de Longoria?

"Me llamó mucho la atención que los dos que ahora mandan en el Marsella fueran juntos a clase en el San Ignacio. Sabía que los dos eran asturianos, pero no sabía que habían ido juntos a clase. Me llamó mucho la atención que Pablo Longoria, la primera vez que estuvo fuera de su casa, fue en casa de Marcelino García Toral con 20 años para asesorarle sobre qué jugadores podía fichar el Recreativo en el verano en el que iba a debutar el Recre en Primera. Tenían poco dinero y necesitaban fichar jóvenes buenos y baratos. Cuenta Marcelino cómo llega Longoria a su casa con tres maletas llenas de DVD's. Iba para unos días y terminan colaborando tanto que se queda mucho más. En el segundo episodio hay anécdotas en casa de Marcelino que merecen la pena".

De los asturianos que están luciendo en el fútbol -Luis Enrique o Marcelino García Toral- ¿en qué escalón pondrías a Longoria?

"Creo que al mismo nivel. Es cierto que desde España se va al Marsella como un club en horas bajas, pero allí es el club popular de Francia por encima del PSG. Casi todos los políticos importantes, los artistas o los aficionados que tienen un segundo equipo y que no viven en Marsella son del Olympique. La pasión y el ambiente de los partidos en el Velodrome es increíble. La trascendencia que tiene ser presidente de este club, añadido al mérito de ser de fuera y la edad, hace que quizá no le estemos dando desde España el mérito que realmente tiene".

¿Crees que algun día trabajará en Asturias?

"No puedo desvelar lo que dice en el último episodio, el deseo que él tiene. Lo que sí te puedo decir es que cree que esta va a ser la única experiencia que tendrá como presidente en el fútbol".