"Es momento de sacar pecho y decir que el 97% mantiene su carné"

"Estamos muy contentos con la respuesta de la afición, que ha vuelto a mostrar su fidelidad al club en unos momentos complicados. Hemos conseguido mantener al 97% de la masa social de la pasada temporada. Solo hay un 3% de bajas; con la situación que estamos viviendo es para estar satisfechos". Así valora el Real Oviedo los datos conseguidos de momento con la campaña de socios. Casi 5.000 abonados han pagado el carné a pesar de que los partidos se están jugando a puerta cerrada.

"No consideramos que sea un cambio de estrategia ni una diferencia importante respecto a las campañas de años anteriores. En el club tenemos que estar pendientes del día a día, vivir el presente y adaptar la campaña a la situación actual", explica David Alonso Mata, gerente del Real Oviedo.

El Oviedo, de momento, no responde sobre cantidades económicas. "Ahora no tenemos que hablar de cifras económicas. Entendemos que es pronto para dar una cifra de la campaña, la daremos más adelante o cuando se haga pública en la Junta de Accionistas. No es momento de dar cifras y sí de decir que estamos muy contentos con el respaldo de la afición. El respaldo social, una vez más, del oviedismo a su club está por encima de todo. Es momento de sacar pecho y decir que el 97% de los abonados mantiene su carné", destaca.

Sobre la vuelta de los aficionados a los estadios, no hay novedades. "LaLiga nos mantiene informados de forma constante. LaLiga está interesada en que los espectadores puedan volver a los estadios. No nos marcan una fecha, como es lógico, porque nadie puede aventurarse. Nos gustaría contar con los aficionados en las gradas, pero la salud tiene que estar por delante. Ahora mismo no hay una fecha para la vuelta de los aficionados", responde David Alonso Mata.