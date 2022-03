El momento oviedista de Marcos López, Luis Rueda y Heri Frade

MARCOS LÓPEZ

“Un sentimiento que siempre está ahí, un sentimiento que te acompaña. Eso es el Real Oviedo. Para mí y muchos de nosotros, nuestra vida siempre ha transcurrido alrededor del Real Oviedo. Elegir un momento, después de tantos gritos compartidos con amigos, de tantos lloros, de tantas conversaciones para tratar de arreglar la situación deportiva, económica, social, buscando soluciones y alternativas. Es complicado elegir un momento. Me podría quedar con el ascenso en Mallorca, la primera gran alegría que sentí como aficionado. Era un niño. El partido de vuelta, televisado, la celebración eterna en las calles de Oviedo, algo que nunca había visto. Quizás el día más intenso haya sido el 19 de septiembre de 1991, partido contra el Génova en la Copa de la UEFA. El Oviedo jugaba competición europea, increíble. Yo estaba en el fondo de la portería del Oviedo. Ese día lo viví con todos mis amigos. Teníamos permiso para que la noche de San Mateo fuera eterna. Ese Oviedo crecía. La ilusión podía con todos. Ese día ganamos, en la vuelta el árbitro no nos permitió nada. Fue triste y doloroso, pero el Oviedo estaba ahí. Esperemos que algún día lo podamos volver a ver, con mi hijo, con mis amigos y que entre todos podamos celebrar que el Oviedo ha vuelto”.

LUIS RUEDA

“Es muy difícil poder sacar solamente un momento. Recuerdo mucho los viajes que hacíamos en nuestra época de estudiantes. El Bernabéu, San Mamés, Salamanca, Sevilla… recuerdo partidos inolvidables. Entré con mi abuelo y con mi padre en el Tartiere: Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid… la UEFA ante el Génova, la promoción ante Las Palmas… Pero sin duda, el momento más importante para mí fue el ascenso en Mallorca. Aquella promoción que todos vivimos en el Tartiere siendo unos niños. El gol de Carlos y el empate en el Luis Sitjar. Lo recuerdo como si fuera hoy, el recibimiento del equipo en la ciudad, al que fui con mis padres. Son recuerdos que tienes desde la niñez y tienes metidos dentro para siempre”.

HERI FRADE

“Podría ser el primer choque con impacto frontal con el olor a Farias, a césped recién cortado y a coñac en mi primer amistoso en el Carlos Tartiere en un amistoso ante el Hadjuk Split, podría ser cualquier gol importante para un ascenso de Carlos, de Nacho Rodríguez, de Diego Cervero. Pero, sin duda, me voy a quedar con aquella tarde de agosto de 2003 ante el Mosconia. Nunca volveré a sentir, espero, lo que sentí viendo a once tipos de azul saltar al campo, con camiseta azul y pantalón blanco, prácticamente sin nada más, tras la primavera y verano que pasamos, que pensábamos que el Real Oviedo y todos los sentimientos que iban detrás, se nos iban para siempre. Rafa Ponzo; Aláez, Paul, Merino, Manu; Luismi, Granada; Kily, Jon Carrera, Armando Barbón y Recamán. Aquella tarde no había ni Tercera, ni menos seis puntos, ni nada. Estábamos ellos, los 4.000 que éramos y el Real Oviedo, que no era poco. Fue inolvidable, espero que irrepetible, y sin duda marcó un antes y después en nuestra manera de ser como afición. Pasamos del abolengo y el galardón al barro y a la lucha. Y en ello estamos”.