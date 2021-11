"Es un momento estimulante para cuerpo técnico y jugadores; darle la vuelta a la situación"

Tras sumar la cuarta derrota en cinco partidos, David Gallego analiza la situación del Sporting y confía en revertir la mala racha.

VALORACIÓN

“Hemos tenido muchos errores individuales y también colectivos. EL Zaragoza se ha aprovechado y es merecedor de la victoria. Podría analizar muchas situaciones, pero es evidente. Con muchos errores individuales es imposible ganar, si a nivel colectivo no estamos bien. Es complicado ganar un partido en esta categoría. No tengo nada que reprochar al equipo porque corre. Somos merecedores de la derrota. Viene un momento estimulante, para cuerpo técnico y jugadores, para darle la vuelta a la situación. Para esto estamos los entrenadores, no para que cuando las cosas bien te dan palmaditas. Estamos convencidos de que el equipo va a tener el premio que se merece. No estamos contentos”.

¿POR QUÉ ERRORES?

Es un juego. Berrocal no controla bien, Babin se equivoca al salir al fuera de juego. Me preocupa lo justo, pero a nivel colectivo el equipo no ha sido lo compacto que suele ser. Los errores individuales no me preocupan. El Zaragoza ha tenido errores en alguna iniciación, pero como ha acabado en gol, nadie se acuerda. Creo que tiene que ser estimulante para jugadores y cuerpo técnico dar la vuelta a una situación. Hasta hoy habíamos merecido mas--- para eso está el cuerpo técnico. Sabemos que la afición no nos va a fallar. Estoy tranquilo y confiado al ciento por ciento. El equipo ha dado muestras. Estamos arriba en la clasificación. Hoy hay muchos que, a lo mejor, no confían. Yo confío más que nunca”.

¿CÓMO ESTÁ ÉL?

“Un entrenador está para esto. Estoy a tope. Es un estímulo bestial. Estoy deseando empezar a entrenar y preparar el partido de la Real Sociedad. Sé lo largo y difícil que es todo. Igual de optimista que el primer día. Las medallas y las copas se consiguen al final. No tengo dudas. No tengo por qué dudar. Estamos en la jornada 15”.

18 TIROS, UNO ENTRE PALOS

“Como entrenador he de insistir. Que sigan chutando. Que se lo sigan creyendo. Hoy puedo decir que el rival se ha merecido la victoria. Como cuerpo técnico tenemos que lograr que nos lleguen menos veces y llegar el máximo. Cuantas más opciones tienes, más probabilidades tienes de marcar. Está saliendo cruz. Hoy el equipo no me ha gustado en cuanto a solidez defensiva. Tenemos que saber lo que somos como equipo y no desviarnos. Este equipo sabe lo que es. Nos hemos merecido perder”.

¿PASO ATRÁS EN DEFENSA?

“¿Cómo evitamos esa situación? Hay situaciones que pasan. Cómo se hace… insistiendo. Creo que cualquier cosa nos está penalizando y los errores parecen mayores. Tenemos que exigirnos ser mejores en las dos áreas. Para ser mejores, hemos de equivocarnos menos. Esto es un proceso. Las dos áreas nos están penalizando”.

FALTA DJUKA Y BERROCAL

“Se da un orden de lanzamientos. Los dos pensaban que estaban como opción uno. Ha sido un error. Djuka pensaba que era el uno. Al llegar a vestuario, Djuka se ha disculpado. Ha sido un error de información”.

PARTIDO ANTE LA REAL SOCIEDAD B

“Jugará otro. Nos inventaremos algo. Tenemos a Bertín y a Campuzano. Vamos a analizar a la Real B. También estamos sin extremos. LaLiga está montada así y no podemos hacer otra cosa. Te penaliza. Haremos el mejor once que tengamos y saldremos a competir. Vamos a intentar jugar a lo que queremos. Para eso están las plantillas. Los que juegan con 11 ó 12 no logran los objetivos. Otros jugadores tendrán que dar un paso al frente. Cuando no tengo algo, no me lamento ni me preocupo”.

¿ESTÁ TRANQUILO CON 1 DE 15?

“Estoy haciendo mi trabajo lo mejor que sé y puedo. Por cómo se comporta mi equipo, no me vais a ver intranquilo si mi equipo está así. Le dedicaré más horas para mejorar. Si se gana, no veréis un entrenador eufórico. Los números dicen eso, pero también que estamos cerca de disputar el play off de ascenso. Soy optimista. Veo el vaso medio lleno. No me voy a salir cuando veo lo que veo”.