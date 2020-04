El fútbol se enfrenta a un escenario sin parangón: una temporada que iría más allá del mes que estipulan los contratos como final de la relación entre los clubes y los jugadores. Un escenario inédito, desconocido para los directores deportivos, que se preparan durante el confinamiento para abordar un fútbol nuevo, con incertidumbre en todos sus ámbitos y pendiente de unas secuelas económicas aún incalculables.

Antes del parón, el Real Oviedo abrazaba la idea de la permanencia para poder trazar un proyecto más estable durante el verano. Francesc Arnau, nada más llegar, se enfrentó a un primer reto marcado por el corto plazo. Las necesidad de puntos para evitar el descenso conllevó un invierno trepidante para dar un vuelco al equipo. La reacción posterior comenzaba a dar la razón al director deportivo, pendiente de la salvación para poder empezar desde cero un proyecto con su sello definitivo.

El Oviedo contempla la posible vuelta del fútbol con el entrenador y dieciséis jugadores que acaban su contrato el próximo 30 de junio. La competición, si se reanuda, finalizará más tarde de esa fecha. Ante las dudas que ofrece el nuevo escenario, idéntico para todos los clubes, los responsables deportivos del club oviedista han tratado con tacto cada situación. Las conversaciones con los futbolistas y sus representantes han sido una constante en las últimas seis semanas. El componente humano como vínculo hacia un fútbol nuevo.

José Ángel Ziganda, Lunin, Champagne, Alfonso Herrero, Christian Fernández, Simone Grippo, Lucas Ahijado, Edu Cortina, Luismi, Lolo González, Sergio Tejera, Sebas Coris, Saúl Berjón, Yoel Bárcenas, Rodri, Ortuño e Ibrahima Baldé acaban sus contratos a finales de junio. No todos los casos son semejantes. En algunos, existen cláusulas de renovación automática (Tejera, Grippo), pero difícilmente ejecutables antes de que acaben las vinculaciones firmadas. Con otros (Berjón, Christian) ya se habían iniciado los contactos en fechas anteriores.

Mucho trabajo en el Oviedo

En el caso del entrenador, como confirmó Arnau, su continuidad está asegurada si el equipo logra la permanencia. También el delantero Rodri está pendiente de esta cuestión. En todo caso, los objetivos deportivos o las cláusulas firmadas adquieran una menor relevancia en este final atropellado de curso. En los últimos días, el director deportivo ya ha mostrado algunos de sus planes a futbolistas que viven la actual crisis con mayor incertidumbre aún por su futuro laboral.

En las conversaciones, los responsables del Oviedo han encontrado el compromiso de los jugadores, más allá de cada situación concreta. Mientras no acabe la actual temporada, ningún futbolista tendrá licencia para competir en la misma Liga con otra camiseta. El contexto minimiza la incertidumbre general en la Primera y la Segunda División, aunque se necesitará una base jurídica para sostener los contratos.

"Hemos hablado con las personas afectadas y muestran su disponibilidad. ¿Hasta cuándo? Si es hasta el final de julio, pienso que contaremos con toda la plantilla que tenemos actualmente. Si se abre el escenario de agosto, septiembre... me imagino que la situación cambiaría", respondió Ziganda la semana pasada al ser cuestionado por los jugadores que acaban contrato.

El Oviedo, mientras tanto, ha avanzado su planificación para el próximo curso, con el paso previo indispensable de abrochar la permanencia. Se necesitará un buen número de refuerzos para suplir las bajas. En la portería, ya se cuenta con la salida de Lunin al Real Madrid. No hay porteros con contrato. En el centro del campo, Luismi seguiría en caso de ascenso; muy lejano este escenario, el Oviedo intentará lograr su continuidad antes de su vuelta al Valladolid. En la delantera, el entorno de Rodri ve próximo prolongar su estancia en Asturias. Ortuño y Bárcenas regresarán a sus clubes de procedencia. Al Tartiere volverán Diegui y Javi Fernández (el Villarreal puede alargar la estancia del central), y se está a la espera de la confirmación de la permanencia de Joselu en Tenerife.

Sabedor de que el mercado veraniego será el más intenso que se recuerda, con unos plazos recortados, la dirección deportiva azul ha trazado una primera selección de futbolistas que interesan. De momento, el trabajo ha sido doble: hacia dentro, dedicado a gestionar los recursos propios para ayudar a los activos actuales del club; y hacia fuera, para estar preparado en cuanto haya que actuar en las condiciones que precise el mercado.

"No es el momento de plantear renovaciones al no saber el presupuesto que tendremos ni cómo afectará la pérdida de ingresos. No sabremos qué hacer hasta que no sepamos exactamente en qué escenario se va a reanudar todo. El salario Liga es el motor de todo y, sin saber esa cantidad, que es el motor del fútbol, no podremos ajustar presupuesto, renovaciones y salarios", explicó Arnau a principios de abril. El nuevo fútbol necesita aún muchas respuestas.