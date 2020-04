Para el nuevo fútbol que se aproxima, ningún dirigente se atreve a pronosticar cuándo habrá un partido con aficionados en las gradas. La puerta cerrada para el seguidor será el denominador común del deporte de los próximos meses. Expertos en epidemiología creen que el fútbol sin público será una realidad durante un año y medio. Además, varios especialistas han recordado, en las últimas semanas, las consecuencias negativas que desencadenaron los últimos encuentros con aficionados para la propagación del coronavirus.

Si continúan en la Segunda División, el Sporting y el Oviedo serían dos de los clubes más perjudicados, tanto por el apoyo que dejarán de recibir como por los ingresos que también perderán. Los clubes asturianos, con el Sporting a la cabeza, aportan dos de las mejores afluencias medias de la categoría. Incluso algunas voces han sugerido que la desescalada también acarreará una reapertura gradual de los estadios, con más opciones para comenzar por aquellos de aforo más limitado. Para recuperar la anterior normalidad futbolística, será necesario alcanzar niveles de inmunidad altos. Y la vacuna contra el coronavirus no estará a corto plazo.

La ausencia de público también afectará, de manera muy notable, a los negocios hosteleros que se sitúan cerca de los estadios, por lo que las consecuencias irán más allá del sector del fútbol. Al mismo tiempo, los hoteles y la restauración en general dejarán de recibir el impacto económico de las aficiones que se desplazan cada fin de semana.

De momento, el Consejo Superior de Deportes (CSD), tras su reciente reunión con la Federación Española de Fútbol y LaLiga, no ha hecho referencias públicas a la posible vuelta de los aficionados a los estadios. Ahora mismo, al ser una posibilidad lejana, no es un escenario a valorar en la puesta en marcha del fútbol. Serán las autoridades sanitarias quienes marquen un camino que todavía ni se contempla como una posible opción. En Italia sí ha habido una respuesta pública. Sandra Zampa, subsecretaria de Sanidad del Gobierno, apuntó que "no volveremos a ver los estadios llenos hasta que haya una vacuna y estemos todos totalmente seguros".

Los clubes asturianos

El Sporting y el Oviedo se preparan para redefinir los presupuestos ante las grandes pérdidas que se esperan. En primer lugar, tendrán que decidir de qué forma devuelven la cantidad correspondiente a los partidos de la actual temporada que, se disputen o no, ya no podrán ver los aficionados dentro de los estadios. Después, habrá que fijar la política de precios para el siguiente curso, sin capacidad para decidir hasta que no haya una mayor certidumbre o, al menos, una aproximación sobre el regreso del público a los campos. Las pautas para estas decisiones las marcará LaLiga, con consejos generales para guiar a los clubes ante un escenario nunca antes visto.

El impacto será demoledor en el fútbol. Para la actual temporada, el Sporting presupuestó 4,3 millones para su campaña de abonados. En el caso del Real Oviedo, la cantidad es de 3,2 millones. En el capítulo de cantidades que se dejarían de ingresar también está, entre otras, la recaudación en las taquillas.