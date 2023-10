El Molinón sigue en la carrera del Mundial 2030

La noticia que saltó durante la tarde de este miércoles sacudió la actualidad deportiva. La FIFA confirmaba, sin anuncio previo, que España organizará el Mundial 2030. Junto a Portugal y Marruecos y con la participación simbólica de Argentina, Uruguay y Paraguay, pero España será el país en el que más partidos se jueguen y que más sedes tendrá. Y en esa pelea por ser sede estaba y está El Molinón, que ve como este paso le acerca a la posibilidad de albergar partidos de la cita mundialista en 2030.

El número de sedes que tendrá el Mundial todavía es una incógnita. En España se maneja la cifra de que estará en torno a una decena. Los dos estadios de Madrid, los dos de Barcelona y uno de Sevilla son plazas prácticamente fijas. También parece claro un estadio de los del País Vasco, por lo que quedarían mínimo cuatro sedes por adjudicar.

Y en esa pelea está El Molinón. El Grupo Orlegi, impulsor del proyecto, mantiene de manera muy intensa el interés porque El Molinón vaya hacia adelante y todavía hace unos días presentó el proyecto al Ayuntamiento de Gijón. Un proyecto de reforma muy ambicioso que ronda los 300 millones de euros. El club se ha puesto en contacto con el comité organizador de la candidatura ibérica durante la tarde de este miércoles y le han transmitido al club un mensaje de tranquilidad y normalidad. Y el Sporting afirma que seguirá trabajando para intentar ser sede.

La cercanía de la decisión todavía arroja incertidumbre en torno a las sedes, hasta conocer el número exacto, cuál es el proceso a seguir y cuál es la intención real de las sedes, que en un principio eran 15, pero que pueden ir cayéndose en un proceso largo, que requiere de financiación y con mucho papeleo y criterios a cumplir.

Una parte importante de trabajo por parte del Sporting se centra en el ámbito municipal, ya que la titularidad municipal de El Molinón hace que el proyecto necesite del visto bueno del Ayuntamiento de la ciudad, que hasta el momento se ha mostrado escéptico.

La fase importante de la carrera para ser sede del Mundial 2030 ha comenzado y el primer paso, que España lo albergue, está dado. Ahora llega otra parte de la carrera. La de ir superando cribas y seguir en la pelea mientras otras sedes se van cayendo.

REACCIÓN DEL PRINCIPADO

Las reacciones poco a poco se van sucediendo. La de Adrián Barbón ha llegado en la mañana de este jueves. El presidente del Principado es optimista: "Tengo optimismo. Hay que lucharlo. Solo se pierden aquellas batallas que no se dan. La batalla hay que darla. Y si se pierde no pasa nada, porque has avanzado algo. Lo que no puede ser es resignarse a por miedo a perder batallas no darlas. Hay que darlas siempre". Asegura que el Principado se implicará, aunque no concreta: "Si es uno de los estadios elegidos, desde luego que junto con el Ayuntamiento nos vamos a implicar en la forma que podamos, no solo en El Molinón, para la repercusión en el conjunto de Asturias. Tendría efectos positivos en toda Asturias, también en Oviedo".