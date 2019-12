"Mis padres siempre dicen que mi primera palabra fue gol"

Berto González, joven, muy maduro pese a sus 21 años, narra su pasión por el fútbol en la entrevista en el Bar Deportivo Carling Goal. “En casa de mis abuelos había una portería. Mis padres (Luisa y Luis Alberto) siempre dicen que mi primera palabra fue gol. Eso ya lo dice todo. Bueno, go, sin la 'l', que era muy pequeño. Yo de eso no me acuerdo, claro. Desde pequeño hacía jugar conmigo a toda mi familia: a mi madre, a mi padre, a mí tío, a mis abuelos, a todos”, cuenta recordando un pasado no tan lejano.

La pasión por el fútbol y su constancia le han hecho cumplir el sueño de debutar con el primer equipo del Sporting. “Ha llegado todo de golpe. Estoy muy contento por poder cumplir este sueño; quiero aprovecharlo y hacerme un hueco, tener continuidad. Es un sueño que tienen muchos niños y quiero disfrutar de ello al máximo. Llevo siete años en la categorías inferiores del Sporting luchando por lo que ha sucedido en estas dos últimas semanas”, dice en referencia a su participación en los partidos contra el Mirandés y la Ponferradina.

Berto, como quiere el club, ya no Bertín, “porque Bertín suena como más pequeño”, expone el joven delantero, que asegura que el gol “se tiene, no se practica”. Su amistad con la portería de los rivales le deparó dos ofertas casi a la vez: una del Sporting, otra del Real Madrid. “Estaba en el Avilés, hicimos una gran campaña, y ese año me había llamado el Madrid. Tenía doce años. Fui a visitar las instalaciones, a hablar con la gente del club, pero yo había apalabrado ya que iba al Sporting y fue lo que decidí. Yo era y soy del Sportng, era muy joven, y tampoco fue difícil la decisión”, explica en Deportes COPE Asturias.

Interviene su padre, Luis Alberto. “Estamos orgullosos de lo que has trabajado todos estos años. Sabemos que el fútbol, desde pequeñito, ha sido tu vida y has dado todo por él. Estamos encantados de que sigas peleando, día a día, por llegar a lo más alto”. Y Berto le responde con emoción: “Estoy muy agradecido a mis padres, a toda la familia, me han ayudado mucho desde pequeño”. Con ellos jugaba de niño. Ahora ya juega en El Molinón.