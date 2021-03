Fue la imagen coral de Ponferrada: la sonrisa de los diez compañeros de Pablo Pérez cuando el delantero marcó el 0-2. "En la celebración del gol noté que a mis compañeros les prestó que marcara y que me saliera buen partido. Les agradezco el apoyo, que es muy importante para mí, también los mensajes que me trasladaron. Es importante tener el cariño de tus compañeros; ellos saben que soy el primero que desde donde me toque intento animar y apoyar al equipo, y ellos así me lo agradecieron, con esa celebración especial", explica el delantero del Sporting.

Pablo se alegra del regreso de Djuka: "Me gustaría felicitarle por su convocatoria con la selección. Está haciendo un año increíble, nos está ayudando muchísimo y creo que se lo merece. Djuka lleva 17 goles y creo que es el mejor delantero de la categoría".

El delantero gijonés responde, además, sobre la comparación de esta temporada con la del ascenso de 2015: "No hay que comparar temporadas o años. Creo que hemos formado un gran grupo. Tenemos un gran entrenador, tenemos gente de la casa joven que está aportando muchísimo, y gente veterana que siente el club y los colores. Es un año ilusionante, la afición se siente identificada con el equipo, como pasó el año del último ascenso, pero queda mucho y hay que pensar en el partido del domingo".