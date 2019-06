A 90 minutos de la gloria

El Lealtad y el Marino se juegan el ascenso este fin de semana. Dos jugadores de estos equipos, Robert y Pantiga, analizan los partidos clave en Deportes COPE Asturias. Los de Villaviciosa, con un 0-1 favorable de la ida, reciben al Villarrobledo el domingo a las 18:00 horas en Les Caleyes. Para Robert, “sería un error grave pensar que lo tenemos hecho. En Villaviciosa será un partido diferente”. El extremo destaca que “la semana posterior al Getafe B fue complicada. Estuvimos a cinco minutos de ascender. No habíamos perdido ningún partido en todo el año, pero sacamos carácter”.

Por su parte, el Marino visita al Sestao el sábado a las 19:00 horas con el 0-0 de la ida. Para Pablo Pantiga, “fue un partido intenso. Ellos no esperaban que tuviéramos el nivel que mostramos. Parece que el Sestao ya está con la celebración. Llegamos del pueblín de Luanco a estropear esa fiesta”. El zaguero aplaude la gran labor colectiva en defensa de los de Luanco. “En los cinco partidos del 'play off' no hemos encajado. El trabajo que estamos haciendo está siendo muy bueno. Nos hace ir con garantías”, reconoce.