El 'milagro' de Javi Vázquez: "Me llamaban vendehumos, pero soy lo que quiero ser"

La historia de Javi Vázquez y el UP Langreo está siendo muy especial. El técnico madrileño llegó en la temporada 2022/23 al banquillo de Ganzábal con el objetivo de salvar al club del descenso a Tercera RFEF. No solo lo consiguió, sino que fue el tercer mejor equipo de la segunda vuelta para terminar asegurando la permanencia en la última jornada de liga.

Un año después, el ex futbolista, formado como entrenador en el Real Madrid, lidera el 'milagro' de un Langreo que se encuentra en zona de playoff de ascenso a Primera Federación.

El 'milagro' de Javi Vázquez, en COPE Asturias

El entrenador 'de moda' en el fútbol asturiano ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias para hablar de su trayectoria en Ganzábal, su decisión de renovar en verano o su futuro en los banquillos que, según cuentan quienes le conocen, parece no tener límites.

¿Cómo es el cambio de Madrid y el Real Madrid al Langreo? "Hay que adaptarse como entrenador. El cambio fue grande, pero Asturias me encanta, me encanta el clima. El equipo necesitaba que me adaptara rápido y por suerte fue así. Me gusta conocer cosas y culturas diferentes. Estuve en Grecia y conocí cosas nuevas”.

Llegaste a un Langreo en descenso, con la salvación muy complicada. ¿Cuál fue la clave? “Dimos en la tecla en cuanto al modelo de juego, eso facilitó las cosas. Cuando llegué hicimos cosas que no funcionaron y después lo simplificamos y funcionó. Además, a nivel mental nunca nos dejamos ir. Hubo momentos en los que parecía que estábamos descendidos, pero decidimos ‘morir’ hasta el final. Conseguimos algo heroico”.

Tienes facilidad para comunicar. En Langreo dicen que convenciste a todo el mundo. “Cuando alguien cree es porque quiere creer. Trato de no tener miedo. Los entrenadores estamos muy expuestos y es fácil caer en eso. Trato de ser lo que quiero ser, pero al principio me llamaban vendehumos (risas). Hay gente que le gusta lo que digo y otros que me llaman vendehumos. Disfruto de mi esencia y que venga lo que tenga que venir”.

Un año después estáis peleando el playoff a Primera RFEF. ¿Es posible? “Nos hemos marcado el objetivo de no limitarnos. Lo que nos hemos ganado hasta ahora es ganarnos soñar. Luego la permanencia”.

¿Sois el equipo revelación en Segunda RFEF? “Orense tiene un plantillón, pero también son una revelación porque el año pasado pelearon por no descender. El Villalbés también, es un recién ascendido y están haciendo las cosas muy bien. Los dos están ahí con nosotros como equipo federación”.

Si el sueño se cumpliera, ¿podría el Langreo competir en Primera RFEF? “Imagino que sí, pero deberían de cambiar muchas cosas. Con trabajo te puedes amoldar a las exigencias de Primera Federacion. Sería un sueño”

Tuviste ofertas en verano. ¿Por qué decidiste quedarte? “Me ilusionó tener un proyecto continuista. Me fui de Madrid a Grecia y después Langreo. La felicidad que me genera vivir en Asturias es un motivo y tener un proyecto continuista también fue importante. Continuidad, cariño que siento aquí y llegar con una pretemporada e información.

¿Te llamó el Sporting Atlético? “No, fueron rumores. Son cosas de la prensa. Nadie me llamó y me dijeron que me perjudicó con el Sporting que saliera todo eso. No hubo llamada”.

Con la temporada que estáis haciendo no te faltarán pretendientes en verano. “Cuando me retiré con 28 años nunca me imaginé que viviría experiencias tan bonitas como entrenador a estas alturas. No sé lo que va a pasar, quiero disfrutar de estos meses aquí. El fútbol cambia mucho y estoy contento de tener estabilidad sin importar lo que digan otros o de los resultados momentáneos. ¿Lo que venga en el futuro? Que venga por haber disfrutado a tope en mi etapa en Langreo si algún día me toca salir de aquí".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA A JAVI VÁZQUEZ AQUÍ