Miguel Menéndez, un asturiano trabajando en la catedral del automovilismo: "Sigo pellizcándome"

Asturias tiene una vinculación evidente con la Fórmula Uno desde hace años. La figura de Fernando Alonso ha sido clave. Pero otro asturiano, Miguel Menéndez, con 26 años de edad, está ahora viviendo un sueño. Estudiante de la Universidad de Oviedo, está trabajando en la escudería Ferrari, en el cuartel general de Maranello, desde donde atiende la llamada de Deportes COPE Asturias.

Miguel Menéndez cuenta que está cumpliendo lo que lleva soñando desde que era un niño: “No es que sea solo la referencia, para mí a nivel personal, Ferrari y la figura de Enzo Ferrari siempre fueron lo máximo. Han pasado dos meses desde que estoy aquí, pero sigo pellizcándome. Fue un proceso de selección hecho por la Escudería en el que diferentes universidades europeas participan y hacen pruebas de tipo técnico, trabajo en conjunto... durante varios meses. Tenía las miras puesto en ello desde hace mucho tiempo, el año pasado me inscribí y fui pasando fases hasta que un día recibes la llamada de que te vas a Maranello”.

Menéndez hace un símil deportivo con la situación que está viviendo: “Gané la Champions con un gol por la escuadra. El tema del automovilismo de competición lo tengo ya desde la cuna. No hay antecedentes en la familia, pero así salí. El tema de Ferrari lo tenía como un sueño en la vida y cuando me llegó el momento puse todo. Tenía una cierta preparación y al final se juntó todo y se pudo conseguir. Es un auténtico sueño y es difícil expresarlo”.

No da muchos detalles por tema de confidencialidad, pero explica a grandes rasgos de lo que se encarga: “Estoy en la parte de diseño, me encargo de diseñar piezas para la caja de cambios y los sistemas del vehículo, no voy a los circuitos. Estamos diseñando y construyendo los monoplazas en Maranello”.

En Maranello todo gira en torno a la escudería italiana: “Es un sueño de Ferrari. Es un pueblo muy pequeño situado en Emilia Romagna. Está cerca de la ciudad de Módena. Maranello es muy pequeño, pero muy arraigado a Ferrari, tanto por la fábrica, como por museos, tiendas... En todos los negocios hay banderas de Ferrari o sitios que son museos vivientes. Siempre tiene ese aura mística y pasional. Los 'tiffosi' son gente muy metida con el equipo y vayas donde vayas siempre hay una bandera de Ferrari. Es algo muy bonito”.