Miguel Marcos, un histórico del fútbol asturiano: "Me llevo el cariño de la gente y de los niños"

Miguel Marcos, presidente durante 12 años del Lenense, ha decidido poner punto y final al frente del club. Un histórico del fúbtol asturiano, padre de Míchel Madera, ex jugador del Sporting, que repasa en Deportes COPE Asturias sus años en la presidencia, sus recuerdos y lo que se lleva para siempre.

¿Por qué lo dejas?

“Ya soy muy mayor. Son 12 años. Va desgastando. Me costó trabajo dejarlo, pero el accidente que tuvimos en febrero marcó un antes y un después”.

¿Qué te llevas?

“Me llevo el cariño de la gente. Eso es lo principal. Y de los niños. El cariño con el que me saludan, con el que me ven. El que me siguen demostrando ahora un mes después cuando me ven”.

¿Pudiste convencer a Heri Frade?

“Trabajo me costó. Llevamos muchos años juntos trabajando. Era mi mano derecha. Aceptó la decisión y dijo que lo que yo decidiera que estaba bien. Éramos pocos pero trabajadores al cien por cien”.