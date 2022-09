Miguel Llambrich: "Si queremos estar arriba, el Tartiere tiene que ser un fortín"

Miguel Llambrich compareció en rueda de prensa después de su primera convocatoria en la pasada jornada ante el Burgos CF.

¿Cómo te encuentras físicamente?

"Me encuentro bastante bien. La semana pasada aún tuve que salir en alguna tarea, pero el domingo hice entrenamiento fuerte y me encuentro bien físicamente. A ver esta semana cómo va, pero me encuentro muy bien".

Seguridad defensiva.

"Defensivamente estamos muy bien. La primera parte contra el Burgos no fue buena pero no nos metieron gol y eso es importante. Significa que estamos trabajando todos, jugadores y porteros. De ahí la solidez defensiva"

Competencia con Lucas.

"Está haciendo muy buen trabajo. La competencia es muy sana. Nos llevamos genial dentro y fuera del campo. Es una decisión del míster quién juegue".

¿Es una prioridad para vosotros estar arriba desde el principio?

"Creo que todo lo que sea sumar, bienvenido sea. Si pueden ser tres puntos mejor. Si se suma y se está arriba para nosotros es mejor".

Importancia del Tartiere.

"Donde debemos de sacar los tres puntos es con nuestra gente. Si queremos estar arriba el Tartiere debe de ser un fortín. Cuando estams más flojos, nuestra afición nos levanta. Es de agradecer".

Partido contra el Ibiza.

"Quizá no han empezado como les gustaría pero tienen mucha calidad a nivel individual. Será muy trabajado. Tendremos que hacer un partido muy serio. Con la ayuda de la afiición estoy seguro de que sacaremos los tres puntos".