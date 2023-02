Miguel Ángel Ramírez: "Ha sido un mercado beneficioso para todos"

El Sporting visita al Leganés y Miguel Ángel Ramírez ha convocado a todos los jugadores disponibles. El técnico quiere fomentar el buen ambiente en el grupo. Ramírez analiza la actualidad del conjunto rojiblanco en la previa al partido ante el Leganés.

Valoración del mercado de fichajes. ¿Cree que el nivel es mejor, peor o igual?

"Estamos muy contentos por las salidas. Son situaciones que era lo mejor para las dos partes. La llegada de a todos nos ilusiona mucho. Nos da algo que nos faltaba por sus características. Hemos ganado todas las partes. Creo que ha sido un mercado beneficioso para todos. Subimos de nivel en ciertos sectores".

¿Por qué convoca a 25 jugadores?

"Es el primer viaje y es importante para mí que venga todo el grupo. Salvo los lesionados. Cuando más trabajemos para que la gente nueva se integre, mejor para todos".

¿Cómo ve el proceso del equipo?

"Lo veo bien. La relación de confianza va aumentando y eso hace que se trabaje mejor. Cada día que pase hablaré menos porque me necesitarán menos y sabrá lo que les voy a decir. Llevamos poco tiempo, pero siento que llevo más. Por parte de todos ha habido colaboración para hacernos sentir bien".

Si no cree que tras el mercado hay más diferencia con los equipos de arriba

Todo pasa por aumentar el rendimiento individual de los jugadores. Esos rendimientos de gente importante nos van a hacer dar un salto de calidad. Son proyectos de club, confiamos en ellos. Si conseguimos unir eso, estaremos en el camino".

Sobre Nacho Martín y Varane

"Estoy contento con el trabajo de los dos. Son chicos con voluntad profesional muy grande. Mucha capacidad de trabajo y ganas de aprender. Tienen ganas de crecer y de aprender. Su evolución nos va a marcar donde está cada uno. Son chicos jóvenes que está. Empezando en el mundo profesional".

¿Qué destaca del Leganés?

"Tiene jugadores rápidos y fuertes arriba, con mucho duelo individual y una línea defensiva muy agresiva. Es un equipo muy dinámico. Tuvieron un inicio muy irregular y el equipo ha ido creciendo. Son capaces de competir y difíciles de batir. Muy fiables".

Si va a seguir jugando con un delantero

"Campuzano es un 9, aunque sea un perfil más bajo. Buscábamos más capacidad para asociarse. Cuando hago el once no pienso en 60 minutos, pienso en más. Y más con la regla de los cinco cambios. Pienso con qué quiero empezar y con qué quiero acabar. En esta competición es todo tan igualado que influye cualquier acción. Pienso en esos 90 o 100 minutos para jugar con eso durante el partido".

Baja de Rivera

"No es para mucho. Está mejorando y se encuentra bien. No sé decirte exactamente cuánto tiempo, pero no hemos planteado fichajes".

Convocatoria de de Amores, Jeraldino y Marsá

"Si están en convocatoria pueden entrar. A los tres les falta ritmo de competición. Luego hay que jugar con quien está preparado. Hay que pensar en el partido de 90 o 100 minutos. Los tres están bien".

Si se plantea que los carrileros sean extremos en vez de laterales

"Sí, porque hay mucha gente que lo puede hacer ahí. Jony, Queipo, Otero… dependerá un poco de quien juegue. Aitor ya demostró que partiendo de dentro puede ser profundo. Jony tiene un manejo excelente y puede ir hacia dentro. Juan lo ha hecho en su carrera, juega de muchas cosas. Es una suerte de que un jugador pueda dominar varios recursos. Tienen la predisposición de jugar ahí. A Camavinga no le gusta jugar ahí pero está jugando".

¿Qué tal ve a Carrillo?

Jordan está perfectamente. Es una cuestión de tiempo. Un jugador con tanto talento, en cuanto veamos dónde podamos sacar más rendimiento ahí puede jugar. Se está adaptando al juego. Está descubriendo el espacio más allá.

¿Cómo mejorar los malos números fuera de casa?

"No me puedo hacer cargo de lo que no es mío. Preparo el partido para ganarlo. El mensaje es que queremos ir a Madrid a ganar. Trabajamos y nos esforzamos para ganar, desde el convencimiento de que somos capaces de llevar al campo lo que trabajamos, irá bien. Veo gente muy enchufada y muy ilusionada".

Si se va a ver un Sporting distinto al de El Molinón

"No cambia mi forma fuera o en casa. Si algo me caracteriza es no importarme quién está en frente y dónde jugamos".

¿Cómo ve a Cote?

"Cote está muy bien, muy ilusionado. Hemos tenido una conversación muy reciente y me ha dicho que se encuentra muy bien a nivel personal y profesional. Tiene muchas ganas y se le nota. Cote es nuestro mercado de invierno. No sé si alguien habrá podido incorporar a un jugador como Cote. Nos va a ayudar muchísimo en este tramo final".

¿Qué conoce de 'La Mareona'?

"Me llamaba mucho la atención cuando, antes de venir, en el partido del Racing, se desplazaron casi 3.000 partidos. Es algo parecido a lo que le pasa a la afición de Las Palmas. Hay similitudes muy grandes entre una afición y otra. Da igual cuando juegue el equipo que siempre hay gente. Voy conociendo a la gente de la ciudad o a tomar un café y te das cuenta de la intensidad con la que vive la gente de Gijón al Sporting".