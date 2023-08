Miguel Ángel Ramírez: "No sería una decepción que no viniera el delantero"

Villalba e Izquierdoz.

"Han acortado sus plazos de recuperación. Se han acoplado bien. Veremos si al final llegan. Tanto Villalba como Cali son tiempos más cortos que Varane y Guille. A priori, podrán estar convocados para el domingo".

Ambiente en El Molinón.

"Nosotros tenemos que darle a la gente, no esperar a que la gente nos dé. Vamos a tratar de dar energia a la gente".

Cómo se afronta el partido ante el Mirandés.

"Eso siempre ayuda a que seamos más competitivos. Siempre analizamos a nivel colectivo e individual con los que jugaron qué cosas hay que adaptar en defensa y como lo podemos hacer mejor. A nivel ofensivo también. Espero que aprendamos de los errores para no repetirlos y que podamos competir mejor esta jornada".

Cierre de plantilla a última hora de mercado.

"El mercado siempre va a moverse hasta ese día. A nosotros nos gustaría tener la plantilla cerrada, pero el mercado te pone limitaciones y depende de muchas cosas: el jugador, el club al que pertenece... Nos toca esperar a movimientos hasta el final del mercado. El club lleva tiempo trabajando para que sea lo antes posible".

Víctor Campuzano.

"Es una decisión acordada entre cuerpo técnico y club. Él está entrenando con normalidad. Como comenté en sala de prensa, lo hemos hablado entre las partes. Estamos esperando a que termine el mercado a ver qué decisión se toma. Estamos alieados el club y el cuerpo técnico en este sentido".

Perfil del delantero que se busca.

"Estamos estudiando las diferentes opciones que da el mercado y quién se ajusta más a lo que se pueda tener. Tenemos que ver a qué podemos optar y qué necesitamos. A partir de ahí tomaremos la decisión. No podemos optar a cualquier delantero. Hay que adaptarse a ver qué oportunidades nos presenta el mercado y ver qué nos puede ayudar más".

Cuantas incorporaciones y en qué posiciones.

"Vamos a esperar a los movimientos del mercado. Si hay alguna oportunidad favorable para el club y para los jugadores. El mercado está parado y se tienen que dar cosas que nos resulten favorables".

¿Sería una decepción que no llegara el delantero?

"No. Hay cosas que no dependen de nosotros. Mi misión como entrenador es sacar máximo rendimiento a lo que tengo. Estoy trabajando muy ilusionado con el grupo que tengo. Estamos muy mentalizados con lo que tenemos que hacer y mejorar. Los nuevos nos están dando un valor añadido increíble. Tenemos un grupo para hacer mucho mejor las cosas".

Partido frente al Mirandés.

"Tiene muchos jugadores dinámicos, fuertes y rápidos. Contra el Alcorcón fueron fuertes en defensa después de adelantarse y transitaron muy bien. Hay que estar atentos a las transiciones porque son muy verticales".

Declaraciones del entrenador del Girondins sobre el físico de Pedro Díaz.

"No las he leído ni las he escuchado, pero Varane tampoco estaba acostumbrado a este nivel con balón. El fútbol francés es máx exigente en el físico, en el choque. En España la gestión táctica y técnica es más fuerte. Pedro está acostumbrado a otro tipo de entrenamiento y de fútbol que ahora está descubriendo en Francia".

¿Te has enfadado alguna vez este verano?

"Los enfados de casa se quedan en casa. En el día a día de un club hay encuentros y desencuentros, es la vida de un club y de un grupo de personas. Hay discusiones y aclaraciones. Cuando se construye siempre hay dificultades y siempre se genera confianza volviendo a comenzar. Cada día hay que darse una nueva oportunidad para volver a comenzar. Se trata, cada día, de reconstruir la confianza los unos en los otros".

¿Cómo está Zarfino?

"No sabemos como será la recuperación. Es un tema delicado y no hemos visto evolución positiva. Sigue con dolor. Hemos intentado ver la solución. Me da una pena y una tristeza grande. Es un tipo y un profesional diez. No sé decirte número de semanas. Pero sí me transmiten que se siente mucho mejor y que puede hacer cosas que antes no hacía por el dolor".

¿Cómo ves a Pascanu?

"Está al cien por cien dentro de lo que puede estar después de pretemporada y en la Jornada 2. Está al nivel físico del resto. Está en un nivel normal, está preparado".

¿Qué supone el fichaje de Caicedo por el Chelsea?

"Le quiero muchísimo, le admiro, le respeto... Para mí, más importante que un trofeo o una copa, ver que los chicos con los que has compartido terminan consolidándose en el mundo profesional... Es uno de tantos. Seguramente el más importante. Seguramente haya sido el mejor jugador que he entrenado".

¿Por qué hay tres laterales izquierdos? ¿Cuentas con Pascanu en el lateral derecho?

"Cuento con los tres laterales izquierdos. Son perfiles distintos. Por eso queríamos que se quedasen los tres. Es muy raro que cuentes con los tres todas las jornadas, pero siempre hay sanciones y lesiones. Hemos tenido la mala suerte de que han sido en el derecho. Pascanu ha jugado de lateral derecho ya, pero ha venido como central".

¿En qué medida puede influir en el mercado de Segunda la vorágine de movimientos de Arabia? ¿Afecta en Segunda?

"Palpo la opinión de directores deportivos y me dicen que estas reglas en las que jugamos tienen a todo el mundo un poco preso. Y eso hace que quizá esté tan parado el mercado y que haya tan poca capacidad de maniobra. Es lo que palpo. Yo no entiendo tanto de eso. ¿Y qué hacemos? Es lo que toca. Será cíclico y cambiará. Hay mucha igualdad en ese sentido".

¿Qué importancia le da a la llegada de un mediocentro de corte ofensivo?

Estoy contento con los elementos que tenemos. Si viene bienvenido sea. Pero por un tema de fichas, entiendo que tenemos margen de maniobra de un jugador, salvo que haya salidas. Con los que tengo a darle".