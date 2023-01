Miguel Ángel Ramírez: "El objetivo es someter al rival y mirar la portería contraria, no la nuestra"

Sensaciones tras firmar su contrato.

"Mucha felicidad y mucha responsabilidad. Desde que sale la posibilidad he sentido el peso de un club histórico, de un gran club y de un proyecto muy grande que han pensado para el Sporting. Espero estar a la altura y trabajar mucho para ir construyendo ese proyecto poco a poco".

Últimas horas frenéticas.

"Sí, ha sido todo muy rápido. A veces la vida te sorprende y hay que ser valiente, aunque a veces tengamos miedos. Creo que soy valiente, y es importante para afrontar los retos. Si es difícil, me gusta mucho más".

Experiencia como entrenador fuera de España.

"Me han construído como entrenador y como persona. He conocido clubes y culturas distintas, idiomas... Lo he ido metiendo todo en la mochila y me ha ido mejorando. Estoy a años luz que el entrenador que empezó hace años. He tenido la oportunidad de triunfar y fracasar. En el deporte de élite uno fracasa más que triunfo y eso sirve para mejorar".

Importancia de la cantera.

"Me formo en España y es cuando empiezo a ser entrenador y tengo mi primer experiencia en el fútbol base. Va por ahí también la inquietud del Sporting: trabajar el fútbol base. Esa es la seña de identidad de este club. Si algo tiene la Unión Deportiva Las Palmas es eso. He trabajado con gente que ahora triunfo en el fútbol español con sensibilidad especial para eso".

Misión de formar talento en el Sporting.

"Llevo meses rechazando cosas que entendía que no iban con mi esencia, con mi personalidad. Me gusta desarrollar talento. La mayor parte de mi recorrido ha sido en el fútbol base, no en el fútbol profesional. Me gusta, dentro del fútbol profesional, desarrollar estructura y jugadores. No hablo solo de jugadores, también de técnicos que puedan alcanzar su máximo potencial".

Propuesta futbolística.

"Eso es algo que he aprendido con el tiempo. Me gusta un fútbol en el que tengamos el control y la iniciativa. El 'cómo' hay que adaptarlo al rival y a la plantilla que tenemos. Hay que ver dónde somos buenos y darles herramientas a los jugadores para presentar soluciones a los problemas que puedan surgir. Tenemos la responsabilidad de ganar cada fin de semana para mejorar la clasificación del equipo. El objetivo es tener el control a través de la posesión, pero sin obsesionarme con la posesión. Si soy capaz de llegar con un pase al área contraria, mejor. No me obsesiona la posesión pero sí el control. Quiero poder someter al rival y mirar la portería contraria en vez de mirar la nuestra".