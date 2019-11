El miedo a la derrota

A Tomás Guasch no le resulta difícil encontrar derbis asturianos más atractivos que el del domingo en el Tartiere. “Sí, los he visto mejores. No son los mejores tiempos para el Oviedo y el Sporting, están flacos”, zanja el periodista de Tiempo de Juego.

El comentarista este domingo del derbi en COPE vio en el partido a dos equipos que están sufriendo. “A esta situación poco airosa le sumas una derrota en un derbi e imagínate la semana del que hubiera perdido”, explica para justificar el mal encuentro.

“Estoy más de acuerdo con lo que dicen desde el Oviedo. Empate y punto. Ninguno mereció más. Si alguien hubiera ganado, lo habría hecho con lo mínimo”, concluye Guasch en Deportes COPE Asturias.