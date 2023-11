El método Carrión por De la Bella: "Dirige el vestuario y entiende al futbolista"

Luis Carrión ha caído de pie en Oviedo. El técnico ha cambiado la cara del equipo, lo ha sacado de la zona baja y lo tiene intentando mirar hacia arriba. Más allá de lo deportivo, con una propuesta alegre, los jugadores destacan el trato cercano y amable del entrenador que este lunes se mide al equipo donde se asentó en la Segunda División. En Cartagena estuvo dos temporadas y media, con muy buenos resultados. En las dos primeras plantillas estaba Alberto de la Bella. El último año Carrión lo reclutó para trabajar aspectos de psicología en su cuerpo técnico. El ex jugador de la Real Sociedad y de la Unión Deportiva Las Palmas habla en Deportes COPE Asturias de cómo es Luis Carrión en el día a día.

Es algo que destacan los jugadores del Real Oviedo en sus intervenciones y que también pone en valor el propio De la Bella. La cercanía con el jugador y la manera de llevar el vestuario: “Le da mucha importancia. Es un muy buen conductor de grupo. No hay ningún futbolista que te pueda hablar mal. Dirige el vestuario, entiende al futbolista… Le exige, pero también le da. A mí me facilitaba el trabajo porque estaban con él y con su mensaje”. Y es que la última temporada de Carrión en Cartagena, el año pasado, De la Bella estaba en el cuerpo técnico, realizando labores de 'coach': "Mi último año lo disfruté con él en el cuerpo técnico. Yo estaba estudiando y le comenté que me gustaba el tema psicológico y me ofreció la posibilidad de quedarme con él en el cuerpo técnico y echarle una mano. Hacía cosas con algunos jugadores y algunas actividades grupales".

De la Bella también lo conoció como entrenador en la temporada y media anterior. Y destaca, a la par del trato, la propuesta futbolística, que suele gustar a los jugadores: “Por un lado tienes el trato que te da que es excelente, es muy bueno en el día a día. Y tiene una propuesta atractiva. Y cuando tienes un entrenador que te hace disfrutar y haces un fútbol divertido, es una mezcla muy buena”. Insiste mucho Luis Carrión en arriesgar y en no tener miedo al error. Así lo ve el jugador: “Te quita mucha responsabilidad. Es un riesgo, pero asumido por el entrenador. Es el primero que se echa la culpa si hay algún error y que dice que eso es responsabilidad suya. Eso le da confianza al jugador para soltarse”.

De momento las cosas le están yendo bien en Oviedo. Cree De la Bella que es una "oportunidad" para que Luis Carrión pueda crecer como técnico: “Empezar bien para que la gente y los jugadores crean era importante. Es una oportunidad para él. Es un club histórico, en el que más historia tiene de los que ha estado. Tiene plantilla para mirar hacia arriba. De momento ha recortado muchos puntos, pero esto es muy largo y tienen que seguir haciendo las cosas bien".

Formado en psicología y habiendo trabajado ya en el fútbol profesional en ese sentido, De la Bella habla también de la importancia de la salud mental en el mundo del fútbol, a raíz de la situación de Camarasa en Oviedo: “Me alegro mucho por Camarasa y que esté participando y vuelva a sonreír. Están saliendo muchos jugadores y deportistas que le dan valor este tema. El jugador tiene que estar cada vez más preparado. Y darle normalidad es fundamental, es necesario para rendir en el campo”