Con 41 futbolistas, el Sporting se ha puesto en marcha. Una pretemporada con un elevado número de integrantes en Mareo pero, donde las únicas caras nuevas llegan en el cuerpo técnico. David Gallego ya ha dirigido sus primeras sesiones al frente del Sporting. El entrenador valora sus primeras horas en la ciudad deportiva y reconoce que haber citado a tantos futbolistas responde a la especial situación actual. “Hay muchos condicionantes por el coronavirus. Es importante tener muchos jugadores por cualquier problema que podamos tener. No es una lista cerrada, es una pretemporada, donde continuamente hay cambios. Tenemos que estar preparados para ellos, tanto para si hay salidas o entradas”, admite.

En ese sentido, respecto al los movimientos en la plantilla del Sporting, también lo tiene claro. “Es un mercado que será lento y habrá que tener paciencia. La dirección deportiva está preparada durante todo el año por si surgen opciones para ser mejores. Me consta que el trabajo de la dirección deportiva está siendo espectacular. Tenemos que ver el día a día. No tengo prisa. Quiero conocer a los chicos. Cualquier equipo siempre está abierto a mejorar su plantilla y nosotros no vamos a ser menos”, explica.

En esta primera toma de contacto, el técnico ya se ha dirigido a sus nuevos jugadores para transmitir sus primeros mensajes. Eso sí, Gallego reconoce que aún no a ahondado en aspectos futbolísticos. “Al trabajar en grupos divididos hemos podido hablar poco colectivamente. Es una presentación, una toma de contacto, qué hábitos llevamos en el día a día, cómo entrenamos... para empezar a inculcar, la semana que viene, el modelo de juego”, asegura.

También considera “un lujo” las instalaciones de Mareo para comenzar a trabajar y explica que, a lo largo de la pretemporada “la salud va a prevalecer por encima de todo; las circunstancias nos han llevado a entrenar así. Soy de las personas que piensan en el ahora y en adaptarme al momento”.