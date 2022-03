Martí: "Mentiría si a mi llegada pensara que íbamos a empezar así"

¿Cómo ha ido la semana?

“La semana ha sido con ganas de que llegue el domingo. Cuando no tienes resultado positivo, tienes ese ánimo de revancha, de conseguir la victoria. Hemos tenido jugadores con problemas como Fran y Jony”.

En el plano psicológico

“Transmitirles confianza, que crean en ellos, que tienen cualidades, tienen que sacar lo que tienen dentro, que tienen la confianza del cuerpo técnico, del club, de los aficionados. Que sacarán su mejor versión, tienen cualidades para solventarlo”.

Importancia del partido del domingo

“Os mentiría si pensara que en mi llegada iba a iniciar así. Tenemos que transmitir que este es el partido más importante. Tenemos que ser ambiciosos y agresivos. Nos medimos a un rival de zona de playoff, que está haciendo las cosas bien. Tenemos que ser intensos y buscar la portería rival; no dejarlos estar cómodos”.

¿Cuánto frustra no poder comenzar con buenos resultados?

“No frustra, pero me gusta buscar soluciones a los errores que se cometen. No creo en la crítica, creo en la corrección. Si los resultados no llegan, es porque no estamos haciendo algo bien. En los minutos finales se nos han escapado dos puntos”.

Qué palpa en la afición

“Espero un Molinón apretando y ayudando a su equipo. He podido palpar lo que he podido palpar. La gente por la ciudad transmite confianza e ilusión. Se trata de ser buen padre y buen hijo. Sabemos que tenemos que apretarlos para sacar la mejor versión. Creo que la afición va a intentar ayudarnos. Creo, por lo que noto, por lo que me transmite el club, que veremos a una afición apoyando al equipo en todo momento. Tenemos que ser 12 para cuando vienen las cosas mal dadas”.

Análisis Tenerife y concentración por goles encajados en últimos minutos

“El Tenerife es un equipo muy sólido y ordenado. Deja pocos espacios. Cuando tiene balón, tiene personalidad. Es ordenado, disciplinado y permite pocas ocasiones al rival. Tiene la mayor efectividad de la Liga. Es importante para que estén donde se encuentran. Hay aspectos diferentes; el día del Zaragoza viene por el empuje que queríamos transmitir; la otra situación es una situación desgraciada, esas manos se acaban pitando y nos tenemos que acostumbrar. Tenemos que vivir el otro fútbol en esos minutos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Guille Rosas, Jony y Gragera

“Vamos a ver. Mañana podremos ser más concretos, será la última sesión. Guille tuvo una pequeña molestia. Vamos a ver cómo está. Jony quiere forzar. José está en ese proceso estomacal. No puedo ser más concreto porque dependerá del día de mañana”.

¿Es importante saber el resultado del Burgos-Real B?

“Si te soy sincero, no debemos perder un ápice del pensamiento en esto. Lo que no podemos controlar. Tenemos que ver qué nos corresponde hacer en cada momento en el partido. En eso debemos invertir el tiempo. A cada uno nos afecta de diferente manera”.

¿Cómo plantea el partido ante un equipo que contragolpea como el Tenerife?

“Siempre estamos abiertos a cambios tácticos. Vamos a tener una idea y podremos hacer algún que otro matiz para encontrar debilidades y fortalezas. Cuando estemos atacando, que tengamos muchas vigilancias porque dejan a sus delanteros descolgados. Tenemos que estar atentos a las transiciones. Debemos tener posesiones largas y no tener errores con las pérdidas. Hemos de ser capaces para no cometer errores en pérdidas innecesarias”.

200 partidos de Mariño

“Cuando uno recibe una camiseta con 200 partidos, se dice todo. Lo importante es que sean muchos más y que sean importantes para el Sporting. Es un profesional, como Pichu, que nos ayuda. Es un ejemplo. Estamos orgullosos de cómo defienden los colores”.

¿A qué equipo de la zona baja mira con más peligro de acercarse?

“Pensaría que todos, pero no me lo planteo. Me planteo poder ganar al Tenerife. Solamente puedo pensar en lo que verdaderamente me ocupa a mí, quiero transmitirles las cosas a los jugadores para que no tengan dudas y que el resultado sea lo más cercano a una victoria”.