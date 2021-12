"La mentalización ha de ser la misma, no hay que poner excusas"

El Real Oviedo sigue preparando el encuentro ante la Ponferradina de este viernes a las 14 horas. Uno de los capitanes, Mossa, analiza la situación en la que está el cuadro carbayón.

¿Cómo se encuentran los compañeros afectados por COVID?

"He podido hablar con ellos, con la mayoría. Son asintomáticos o con síntomas leves. Dentro de lo malo, son noticias positivas. Los esperamos".

¿Cómo se afronta mentalmente un partido con tantas bajas por Covid?

"La mentalización ha de ser la misma, la preparación, la misma, en hacer el mejor partido posible y ganar. Somos muchos en plantilla. Con los que estamos debe ser suficiente. Hemos de afrontar el partido con las máximas garantías y no poner excusas. Miramos el partido como una oportunidad de crecer como equipo".

¿Cómo se vive desde dentro la situación sanitaria, con tantos equipos con bajas por positivos?

"Es una situación extraña en lo deportivo, no ajena en lo social. Todos tenemos en el entorno a gente contagiada o nosotros somos candidatos. Intentamos vivirlo con la máxima normalidad posible, dentro de que no es una situación normal. Cambian las normas, son más estrictas, se hace un protocolo para minimizar riesgos. Es la diferencia".

¿Cómo plantea Ziganda un partido con tantas bajas?

"Es una pregunta para él. Puedo hablar de cómo lo enfoco yo o cómo debe enfocarlo el grupo. No miramos a los que no están, sino a los que están. Intentamos prepararlo de la mejor forma posible".

Cambio de posición



"Es verdad que me tocó jugar la primera jornada en una posición nueva, no había jugado ni entrenado ahí. Uno está para jugar donde le pidan y donde el entrenador le pida. Me siento un privilegiado porque ese día faltó alguien y me eligió a mí, confía en mí y en lo que puedo dar al equipo. He de mirar en el beneficio del grupo e intentar ayudar".

¿Cómo afrontan la segunda vuelta?

"Con ilusión, con la ambición de intentar mejorar lo que hicimos en la primera vuelta. No lo voy a ocultar. Es positivo tratar de mejorar lo que hemos hecho. Nos viene un mes con partidos ante rivales importantes. Es un buen test para medirnos y ver dónde somos capaces de dónde podemos estar".

Jugar el viernes a las 14:00, ¿situación nueva?

"Un viernes sí, a esta hora no. No somos ajenos a lo que pasa alrededor. A nuestra afición no le ha gustado el horario porque es día laborable. Desde mi posición no puedo elegir. Tenemos que asumir que es nuestro partido. Jugamos cuando nos lo indican. Como miembro del equipo, a la gente que venga le pedimos el apoyo que siempre nos dan, más con la situación en la que estamos. No estamos todos, pero sí estamos con nuestra gente. Ha de ser un plus para afrontar cualquier adversidad".