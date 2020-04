Tras conocerse el protocolo de LaLiga para que los clubes desarrollen sus pretemporadas en junio, el presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, ha analizado la situación del fútbol en su cuenta personal del Twitter. El dirigente oviedista se muestra escéptico sobre el regreso de la competición. “Todas las especulaciones de vuelta a entrenamientos, competición (esperemos que con público) son solo eso... especulaciones. Hasta que las autoridades sanitarias den su autorización y haya una seguridad razonable, no veo lógico generar debates”, asegura.

Menéndez Vallina amplía su punto de vista: “Lo importante es la salud de todos. No podemos tener gente dejándose la piel en esta batalla y estar más pendientes de reanudar o no una competición sin que la gente esté segura (jugadores, personal y, sobre todo, aficionados). Es importante acabar la competición, reducir en términos económicos el impacto negativo de esta crisis. Pero no podemos actuar al margen de la sociedad que nos apoya todo los fines de semana y de los que nos protegen las 24 horas y los siete días de la semana”. El presidente del Oviedo dice que “el resumen es hacer entre todos cierta la frase 'no vamos a dejar nadie atrás”.

En su opinión en esta red social, el presidente del Oviedo recuerda que “mañana llevaremos tres semanas confinados, y aún no hemos llegado a la zona alta de la curva. Esperemos que sea pronto. Pero hay que tener en cuenta que el descenso sigue siendo crítico. En términos de número de contagios y fallecidos, se prevé que similar al ascenso. Las cifras hablan de siete millones de infectados en España al final de esta pesadilla. No nos podemos relajar”.