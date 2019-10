Mejoría, pero otro mazazo al final

El Real Oviedo progresa, pero sigue en el pozo. Los de Javi Rozada muestran una mejoría en el choque ante el Numancia, pero ven cómo se escapan dos puntos en los minutos finales. Otra vez. El tanto de Carlos Gutiérrez en el minuto 90 impide que los azules sumen su segunda victoria consecutiva.

El entrenador carbayón, Javi Rozada, admite que "ha sido un buen partido en líneas generales. No tuvimos un buen inicio pero después, con el gol, el primer tiempo fue nuestro. En la segunda mitad hicimos todo para meter el segundo. Dani Barrio hizo paradas de Primera". La jornada de hoy estaba marcada en rojo en el calendario de los oviedistas. "Era el día de confirmar la mejoría. Pero cuando vas abajo, te pasa de todo. Cuando te metes abajo, te pasan cosas", asegura el entrenador. Rozada explica que su equipo no se metió "atrás" y cree que "hicimos todo para ganar el partido. El fútbol nos dará, trabajando así, lo que nos ha quitado hoy. He felicitado a los jugadores". El entrenador del Real Oviedo quiere ver lo positivo de los tres últimos partidos. "Llevamos tres jornadas sin perder contra equipos en buena dinámica. No me preocupa un posible bajón anímico por cómo ha llegado el empate", considera.

Por su parte, Sergio Tejera también quiere sacar las cosas positivas pese al mazazo final. "Hemos hecho un gran partido, el equipo mejora en cada jornada. El empate llega en una jugada de mala suerte. Esta semana hemos sacado 5 puntos, no está mal", expone.