Mayda y Laureano: kilómetros de oviedismo

Avanza la semana del 97º aniversario del Real Oviedo. En la fiesta previa al partido ante el Eibar se entregará el Trofeo Herrerita, que entrega la APARO, al oviedista del año. Uno de los candidatos al premio es el matrimonio formado por Mayda y Laureano, peñistas del Fondrigo, en Vegadeo. Hemos hablado con Laureano, que nos explica en cómo vive su oviedismo recorriendo kilómetros para ver cada fin de semana a su equipo.

¿Desde cuándo viajáis?

"Desde que nos lo permite mi trabajo. Hace seis años o una cosa así vamos a todos los partidos prácticamente. A Tenerife no pudimos ir porque el partido iba a ser el fin de semana pero lo cambiaron por aquel amistoso. Me gasto mis vacaciones para viajar a los partidos, si no sería imposible claro".

¿Viajáis siempre juntos?

"Siempre juntos y en coche. Uno solo se aburre".

Tendréis mil anécdotas.

"Vas al partido y aprovechas para ver la ciudad que corresponde. Comes y duermes por allí, después al partido. Te encuentras con mucha gente y aficionados del Oviedo que al año siguiente te vuelven a ver y parece que te conocen de toda la vida. Hay oviedistas en todos los sitios".

¿Los jugadores y entrenadores son accesibles?

"No me gusta ser pesado, no nos gusta. A cualquiera de ellos que te acercas a pedirles una foto, son accesibles a los aficionados, pero no se puede ser pesado porque si están atendiendo a los aficionados sin parar no podrían hacer lo suyo. Tengo que decir que siempre que he querido hacerme una foto con ellos, siempre muy atentos".

¿Dónde vivís?

"Vivo en Torrelavega. Antes estaba en Ourense y antes en Coruña. Desde donde estamos ahora nos quedan relativamente cerca todos los sitios, pero imagínate desde Coruña los kilómetros que hacíamos para ir fuera y a Oviedo a ver los partidos".

¿Qué significaría para vosotros ganar el Trofeo Herrerita?

"No es un premio solo para nosotros dos, es un premio a todas las peñas y a toda la afición que se desplaza a todos los partidos y van a animar al Tartiere o fuera de casa. La gente va al fútbol en la medida de sus posibilidades, no todo el mundo puede permitirse viajar todos los domingos aunque quiera. Si el premio fuera para nosotros sería un premio para toda la afición y las peñas que viajan a los partidos fuera de casa. Así lo vemos nosotros".