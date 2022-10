Masomah Ali Zada y Eldric Sella, dos vidas cambiadas por el deporte

Los Premios Princesa de Asturias llenan Oviedo de actos. También en el mundo del deporte. El galardón de esta edición deja grandes historias humanas. El Equipo Olímpico de Refugiados se ha llevado el galardón, con vidas llenas de obstáculos que han conseguido abrirse paso gracias al deporte. El boxeador venezolano, Eldric Sella y la ciclista afgana Masomah Ali Zada. Ambos compitieron en los Juegos de Tokyo, bajo la bandera del equipo refugiado. Hoy se encuentran en Asturias para acudir a la gala de los Premios.

La historia de Masomah Ali Zada viene marcada desde la infancia: "Cuando estaba en Afganistán empecé a montar en bicicleta, pero desgraciadamente por culpa de los talibanes la mentalidad cambió y ya no se aceptaba la bicicleta para las mujeres en Afganistán. Yo empecé a montar en bici para cambiar las mentalidades. Por eso hay gente que no estaba de acuerdo con mi forma de hacer. Me obligaron a abandonar el país porque estaba en peligro. Tuve que abandonar el país y refugiarme en Francia. Ahí seguí montando en bicicleta y aunque había cambiado de país, quería seguir normalizando el uso de la bicicleta para las mujeres. Pero los talibanes están en el poder y todo ha cambiado en Afganistán. Las mujeres han perdido sus derechos. Para una niña el sueño es ir a la Escuela. Confío en poder ser una voz para las mujeres de Afganistán. Gracias al programa del Equipo Olímpico de Refugiados he podido participar en los Juegos, he podido mostrar este derecho de las mujeres para montar en bicicleta y lanzar un mensaje de esperanza para todos los atletas refugiados y para los refugiados en general. Quería lanzar este mensaje de esperanza para todos y para los niños. Confío en que en los próximos Juegos se pueda seguir adelante. Este premio para nosotros es muy importante. Nos da mucha energía. Me felicito que el Equipo Olímpico de Refugiados haya ganado este galardón.

Eldric Sella resume el sentir del equipo que ha ganado el premio: "Estamos muy contentos de estar aquí. Este premio significa que lo que estamos haciendo tiene de verdad un impacto en el mundo. Nos motiva a seguir preparándonos y dar lo mejor de nosotros en el ciclo olímpico hacia 2024. Y que siga llegando a más personas". Y cuenta su historia personal: "Soy refugiado porque me tocó irme de mi país. En el momento en el que estaba mi país no podía conseguir los sueños que tengo. Me vi obligado a irme y la vida me ha traído hasta aquí. El equipo olímpico me dio la oportunidad de competir en Tokyo y ahora de ganarme un puesto para París 2024".

Les acompaña entre otros miembros del equipo olímpico, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional.