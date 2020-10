La mascarilla coge más protagonismo en el deporte

El deporte asturiano se adapta a las nuevas restricciones ejecutadas por el Gobierno del Principado. El uso de la mascarilla, ya presente en la vida de los deportistas, tendrá más protagonismo en los próximos días. "Todos los integrantes de la Cantera OCB, desde la categoría Baby hasta el sénior de Primera Nacional (excluyendo únicamente al primer equipo), deberán realizar sus entrenamientos con mascarilla en la totalidad de la sesión. Esto, además, se une a la medida adoptada por el club de realizar entrenamientos sin defensa ni contacto para intentar prevenir cualquier tipo de contacto", ha anunciado este jueves el Oviedo Baloncesto, que añade: "Entre las medidas del nuevo protocolo, los jugadores de cantera deberán acceder a la instalación en la que realicen la actividad con dos mascarillas, una la que usen en la calle, y otra la que usen durante el entrenamiento".

Los clubes y las diferentes federaciones trabajan para dar respuesta a la nueva Fase 2. En este sentido, la Federación Asturiana de Fútbol ha actualizado su protocolo. Ramón Emilio Alonso es su vicepresidente: "Hay que aplicar el sentido común. Hay diferentes disciplinas deportivas, y cada una con sus particularidades. En fútbol, para los partidos oficiciales, solo llevarían la mascarilla el cuerpo técnico, excepto el entrenador, y los suplentes que no estén calentando. En los entrenamientos, durante los estiramientos o en las charlas técnicas habrá que llevarla. En el momento en el que el futbolista requiera un esfuerzo de su organismo importante, la mascarilla pasa a ser un incordio y no será necesaria”.

“En cuanto al uso de los vestuarios, para los partidos oficiales no se ha modificado nada. Eso sí, en los entrenamientos, el vestuario solo se podrá usar para cambiarse o calzarse las botas, con mascarilla y distancia de metro y medio. Pero los jugadores no se podrán duchar, porque no se pueden quitar la mascarilla. Sabemos que pronto llegará el frío. Este protocolo es para quince días. Después habrá que valorar la opción de volver al protocolo anterior, en el que sí se permitía el uso completo de los vestuarios”, aclara el vicepresidente de la Federación Asturiana.

El próximo fin de semana comienza la Segunda B, la Tercera y la Regional. Para la siguiente semana está previsto el inicio de la categoría juvenil. ¿Y el resto de categorías? “La prevision para cadetes es el 10 de noviembre. Falta un mes... Hay que estar preparados para la posibilidad de empezar. Si luego se retrasara una o dos semanas, no sería tan grave, habría unos días más de pretemporada. Tras tantos meses parados, todo el mundo lo entendería”, responde Ramón Alonso.

Los aforos reducidos en los recintos deportivos se mantendrán como estaban previstos antes de la entrada en esta Fase 2. El Lealtad será el primer equipo de la Segunda B en abrir sus gradas a sus seguidores. Con separación de metro y medio y uso de la mascarilla, el club de Villaviciosa podrá albergar a un máximo de 400 espectadores en su encuentro contra el Covadonga.