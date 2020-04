El exjugador del Sporting Omar Mascarell, actual capitán del Schalke, explicó este martes en 'El Partidazo de COPE' cómo está siendo la vuelta del fútbol alemán a los entrenamientos mientras continúa la crisis del coronavirus. "La semana pasada, el equipo empezó entrenando con un máximo de dos jugadores en el campo; esta semana ya hay grupos de ocho futbolistas como máximo, manteniendo la distancia de seguridad. Los entrenamientos están planteados para que no se puedan tocar, no hay contacto, y cada jugador se cambia en un vestuario diferente. Vamos de ocho en ocho en horarios diferentes y ocupamos también los vestuarios que están disponibles para los equipos de la cantera, que todavía no se entrena. Cuando acaba cada grupo, se van esos futbolistas y se desinfecta todo para los siguientes", relató el centrocampista canario.

Puedes escuchar la entrevista a Mascarell, exjugador del Sporting, pinchando aquí.

Su testimonio adquiere un mayor valor al ser un anticipo de lo que vivirá, antes o después, el fútbol español. "Aquí, en el Schalke, no ha habido ningún caso positivo. De momento no nos han hecho las pruebas; dicen que a partir de la semana que viene nos harán la prueba una vez por semana o dos veces por semana. Tenemos indicaciones de ir de las instalaciones deportivas a casa y de casa a las instalaciones, sin salir para nada más. Al supermercado o a la farmacia, con mascarilla y guantes, sí nos dejan ir", contó Mascarell. En principio, en Alemania, la vuelta del campeonato está prevista para el mes de mayo. Allí también se ha barajado la opción de que los futbolistas estén concentrados durante lo que resta de temporada.

En la Bundesliga, los jugadores también negocian con sus clubes para aplicar reducciones de salarios. "Los capitanes estuvimos reunidos, hablamos de reducir el sueldo porque sabemos que hay que arrimar el hombro para pasar salir adelante todos juntos. Nos hemos reducido el sueldo el 30% mientras dure esta situación. Nos pusimos de acuerdo en dos o tres días. Lo tenemos firmado hasta el próximo 30 de junio y, pase lo que pase, después volveremos a hablar con el club", precisó el exjugador del Sporting.