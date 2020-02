"Nadie, ni el más optimista, podía pensar antes del partido de Santander que el Sporting podría estar a dos puntos de la promoción”. El periodista de COPE Asturias Marcos Martín valora la buena situación clasificatoria del equipo rojiblanco. “Se han dado una serie de resultados en estas dos jornadas que dfícilmente volveremos a ver. Los equipos de la zona alta han pinchado. El Sporting ha sumado seis puntos y ha recortado seis puntos respecto al 'play off'", apunta.

A lo largo de las últimas semanas, Marcos Martín mantuvo en Deportes COPE Asturias que los rojiblancos no tendrían problemas para salir de la zona baja, pero no imaginaba que el equipo de Djukic pudiese meterse en la pelea por la sexta plaza. "Me he equivocado, no pensaba que el Sporting pudiera engancharse a la zona de arriba. Lo veía imposible, pero ahora ha de mirar hacia arriba. Si gana en Ponferrada, a las 17:50 horas estará en zona de ascenso. Y después, a ver qué hacen los rivales'", reconoce.

Lo que Marcos Martín cree es que "lo que han cambiado son los resultados. En cuanto a juego se ha visto una mejoría desde la llegada de Djukic. Veremos si lo visto hasta ahora es la continuación". Además, valora la ilusión que se ha desatado en torno al club en las últimas semanas. "La afición del Sporting, en las últimas jornadas, ha dado muestras de que va a estar con el equipo. Un buen resultado en Ponferrada hará que ante Las Palmas haya una buena entrada", apunta.