No tenía un partido fácil el Real Oviedo. Los azules recibían al segundo clasificado con numerosas bajas. Pese a las ausencias importantes, el equipo de Javi Rozada se mostró consistente en defensa ante el Almería y dejó la portería a cero. Sin embargo, los carbayones no fueron capaces de aprovechar sus opciones ante el cuadro andaluz para llevarse los tres puntos en el Carlos Tartiere. En el pospartido del Tiempo de Juego Asturias los portagonistas analizan por qué el Real Oviedo no pudo hacerse con la victoria.

El técnico local, Javi Rozada, admite que fue un encuentro donde se vivieron distintas fases. El preparador azul cree que en el tramo final los suyos pecaron de "falta de ambición" y advierte que "teníamos jugadores para intentar tener más el balón y no lo hemos interpretado bien". Rozada reconoce que "un empate en el Tartiere nunca es bueno".

Javi Fernández regresó al once titular tras varios encuentros ausente, pero no pudo terminar el partido por lesión. Su puesto lo ocupó Alejandro Arribas en el tramo final del choque. "Poco a poco iré mejorando y cogiendo ritmo", cree el madrileño. El hombre más destacado fue Borja Sánchez. El mediapunta demostró la capacidad de echarse al equipo a la espalda en momentos clave del encuentro. "Trabajé para merecer más minutos y estoy muy contento por tenerlos. Cada vez me encuentro mejor", responde cuando le preguntan por los aplausos que genera en el Tartiere.

El equipo azul vuelve este sábado a los entrenamientos y preparará ya el partido ante el Huesca, un choque donde no va a poder estar Sergio Tejera, que cumplirá ciclo de amonestaciones. Rozada recuperará a Mossa y a Lolo, ausentes ante los almerienses por sanción.