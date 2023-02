Más bufandas para la ELA: "Todos juntos vamos poniendo granitos de arena"

Los hijos de Marcel Sabou, Mario y Alejandro, vuelven a la carga este domingo. Después de haber recaudado 1200 euros hace un par de fines de semana con la venta de cien bufandas conmemorativas, preparan una nueva remesa con otra centena más. El domingo, en la previa del partido ante el Huesca, estarán a las 16:30 a la venta en Casa Aurora. Mario nos cuenta en Deportes COPE Asturias la iniciativa.

La movilización ha sido máxima y la primera remesa de bufandas voló. Es por ello que los hijos de Sabou se lanzan a por una segunda, como nos cuenta Mario: "Hemos tenido una recepción muy buena. Muchos vieron a mi padre jugar y le tienen un cierto cariño. Están poniendo su granito de arena para recaudar fondos. Desde aquí agradecemos a todos".

La bufanda tiene un aire histórico, conmemorando aquel Play Out entre el Lleida y el Sporting. En ese partido épico estaba Sabou. Marcó un gol: "Son unas bufandas conmemorativas de la Promoción del Lleida - Sporting, una promoción muy intensa que cualquier sportinguista se acordará de ella. Estamos muy contentos. Vimos tan buena recepción que nos lanzamos a por la segunda tanda. Ojalá haya que hacer una tercera y una cuarta".

La enfermedad poco a poco va haciendo mella en Marcel: "Es una enfermedad degenerativa y va yendo a peor con el paso del tiempo. Marcel lleva siete u ocho años con ella y seguimos tirando. Tiene sus problemas, pero estamos relativamente felices por lo despacio que va avanzando".

Iniciativas como esta, que dan visibilidad y fondos a la lucha contra esta enfermedad son claves: "Cuando nos dieron la noticia no sabíamos ni qué era ni cómo puede afectar. Te dicen que en cinco años puede llevar ya la muerte... Con la movilización que está habiendo, el gran trabajo de Unzué... Poquito a poco y todos juntos vamos poniendo granitos de arena para dar un poco más de luz a las personas que padecen esta enfermedad y a las familias que tienen que sufrirlo. Es una cosa que no se sabe como actuar. No hay ningún medicamento que ayude o no se sabe a ciencia cierta si puede ayudar".