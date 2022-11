Más de 200 profesores protestan frente a la consejería de Educación ante la llegada de la LOMLOE

Más de doscientos docentes asturianos han participado este lunes en Oviedo en una cacerolada convocada por los sindicatos ANPE, UGT, CCOO y SUATEA para mostrar su rechazo por la aplicación de la nueva ley de educación, la LOMLOE. Los profesores han respondido a la llamada de las centrales sindicales de movilizarse ante la Consejería de Educación contra la implantación de una normativa "imposible" de desplegar por los plazos y la "escasa" formación ofrecida por parte de los responsables de este departamento.

Gumersindo Rodríguez, de ANPE, apunta que no hay novedades por parte de la consejería: "Nada ha cambiado, todo sigue igual. En diciembre los profesores tienen que evaluar a los alumnos y no saben cómo hacerlo. No es que no sepan ellos, es que no sabe la propia consejería y de ahí que las instrucciones que emanan de la consejería sean confusas y hasta contradictorias".

Borja Llorente, de CCOO también señala a la consejería ante la falta de instrucciones: "Ni el profesorado ni la inspección saben realmente que hay que hacer. Y por los últimos vídeos que se han filtrado de las reuniones de consejería, no lo saben ni ellos mismos. Hay un problema muy gordo. Hace dos años que se aprobó la ley y este gobierno es incapaz de sacar una guía solvente. La consejería debe abandonar de una vez la táctica del avestruz".

Laura Conde, de SUATEA, pone el foco en la manera de transmitir la información: "La formación es escasa. Se inventaron la formación en cascada. Van varias personas de cada centro y luego ellos tienen que formar al resto de sus compañeros. Es un ahorro económico. Y la educación necesita más financiación".

Cristóbal Puente, de UGT también focaliza en los recursos: "La consejería tiene que olvidarse de plazos. Estamos denunciando una situación que tiene que ver con los recursos y necesidades del profesorado. Es imposible implantar una ley como la LOMLOE con un acuerdo de plantillas de 2001".

Ante las protestas sindicales, la consejera de Educación ha lanzado "un mensaje de sosiego y tranquilidad" de cara a la aplicación de la reforma educativa y ha reiterado que se mantiene abierta al diálogo.



Espina ha explicado que su plena implantación se conseguirá en el plazo de dos años, tal y como establece su propio calendario, y que la intención de la consejería es "acompañar y ayudar a la comunidad educativa, ser permeables y responder a las necesidades que se plantean".