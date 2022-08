Martínez sobre posibles llegadas: "Si se necesita uno más, estamos abiertos"

El Grupo Pachuca ya está en Asturias. Aterrizaron en Ranón ayer a las 17:00 y rápidamente entraron en contacto con el día a día del equipo. Vieron el primer partido del Oviedo y ya se metieron en dinámica, con una mañana intensa en la que Jesús Martínez atendió a Deportes COPE Asturias. El presidente del grupo habló de la ampliación de capital, del mercado de fichajes y de toda la actualidad azul.

Las últimas horas de Grupo Pachuca están siendo intensas, y arrancaron ayer en Madrid, con numerosas reuniones: “Todavía traemos un poco de jet lag. Estuvimos en Madrid con un amigo muy querido como Miguel Ángel Gil. Tuvimos una gran relación con Javier Tebas y con Rubiales, que nos recibieron muy bien. Son relaciones importantes para el grupo y para el Oviedo. Empezamos con buen pie. Todas esas gentes ya saben de nuestro modelo. Que es un modelo social, educativo, con medicina deportiva... Era cuestión de conocernos. Yo conocía a algunos con anterioridad, pero más para hablar de cosas nuevas como el fair play financiero... Son cosas que no tenemos mucho conocimiento, pero nuestra gente aquí está muy preparada y estamos entendiéndolo cada día más”.

Pachuca ha llegado al Real Oviedo, pero mantiene la estructura del club, sin hacer revoluciones internas: “Son gente muy preparada y apasionada. Gente como a mí me gusta. En el grupo somos 4.000 colaboradores y ahora se unen 300 más. Venimos a aprender de ellos y ellos van a ir aprendiendo también del modelo. Son gente profesional. En todos lados he encontrado gente muy capaz y con una cualidad muy importante, que es la pasión con la que trabajan. Creo que podemos hacer un modelo replicable”.

Una de las cosas que se esperan que se cumplan a la mayor brevedad es la ampliación de capital en la que Pachuca se embarcará: “Lo más pronto posible. Tiene que ser muy rápido, porque la Liga está encima. No te puedo decir la cantidad, pero por lo que me dicen estamos un poco excedidos, entonces tenemos que cumplir. A nosotros nos gusta cumplir las reglas al mil por ciento. Tenemos que ver de cuanto será. No puedo decir un número. En estos días lo definiremos. Estamos con muchas cosas, pero en breves nos meteremos a los números”.

Una de las patas que tiene el proyecto de Pachuca es también el aspecto formativo. La ciudad deportiva es la ambición del club ya desde hace años, aunque Martínez no la marca, al menos de momento, como algo de plazo inmediato, “Todo eso es a medio y largo plazo. Cuando empezamos en León salió lo de la ciudad deportiva y después de nueve o diez años tiene una de las más modernas del mundo. Es la primera ecológica, tenemos hasta una huerta de la que comen los jugadores. Vamos a ir paso a paso. Ahora lo más importante es conjuntar un buen equipo de trabajo y un buen equipo para la competición. A la gente le interesa que su equipo sea ganador”.

Lo que sí garantizó el mexicano es que podría haber más movimientos en el equipo: “Si el técnico necesita todavía otro más, estamos abiertos a que si lo requiere el técnico y el director deportivo tendremos que hacer el esfuerzo”. Unos movimientos que no parece que traigan el nombre de Mata o de Cazorla, que son un sueño de la afición azul: “También es un sueño para mí. Pero no alcanzaría el fair play financiero. Pero sería un sueño y también para ellos. Unos futbolistas que ha dado tanto al fútbol. Se lo dije al padre de Mata, que sería un sueño que su hijo se retirara aquí”.

Sobre objetivos, no ha querido mandar un mensaje populista o hablar de lo deportivo. Martínez mantuvo la línea del proyecto de Pachuca: “El sueño es implementar el modelo que tenemos. Pero eso es a base de mucho trabajo y de mucha inversión. Nuestra política es reinvertir. No hay política de dividendos. Eso es lo más importante. Y sobre todo, tener impacto social. La Fundación para nosotros va a ser igual de importante que lo comercial. Y también lo educativo”.

Orlegi también ha entrado en el Sporting, trasladando la rivalidad ya existente en México al Principado: “Hay que competir. Nosotros tenemos siempre respeto por los rivales. Cada uno tiene su modelo, muy respetable. Hay que competir. En esta vida, si no hay competencia... En buena lid, hay que tratar de sacar adelante el proyecto”.