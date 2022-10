Martínez Salvador en #DCA: "Todo lo que sea mejorar El Molinón nos parece bien, pero no hacer otro"

Los planes de Orlegi dibujan un nuevo Molinón. El proyecto se presenta, por lo que se ha podido conocer, muy ambicioso y necesario de una gran inversión. El debate se ha instalado en la ciudad, también en el ámbito político. Una de las fuerzas de la oposición del Ayuntamiento de Gijón, FORO, ha manifestado en Deportes COPE Asturias su parecer, en voz del portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador.

De momento, a la espera de conocer más detalles, Martínez Salvador mantiene la cautela, aunque sí habla sobre lo que está trascendiendo: "Queremos ser muy cautos con todo lo relacionado con este asunto porque no tenemos una comunicación directa. Según nos ha dicho Orlegi se llevará a cabo una reunión esta semana para enseñarnos los detalles del proyecto. Nos preocupan muchas cuestiones, teniendo en cuenta que podría ser muy importante para Gijón y Asturias ser sede del Mundial. Hay que ser responsables. No podemos estar hablando de cifras como de 300 millones de euros. Es un proyecto que se puede ver con ilusión y puede ser un dinamizador de la ciudad, pero a día de hoy no es más que una recreación".

Las cifras se escapan del control del Ayuntamiento: "El Ayuntamiento no tiene capacidad financiera para una inversión de este calado. Sería imprudente decir qué cantidad podría aportar, porque no podemos cuantificar el presupuesto de los próximos ejercicios. Pero sí es cierto que Gijón tiene ciertas infraestructuras pendientes. Por ejemplo el Plan de Vías, que va a requerir numerosos fondos. No debería de ser nunca el Ayuntamiento la principal fuente de financiación. Sería irreal".

En los últimos días la cifra estimada de inversión no ha parado de crecer desde la intención inicial: "Me ha sorprendido muchísimo. Pregunté a la Alcaldesa por la estimación del coste de la reforma y me dijo 40 millones de euros. Esa cantidad se ha multiplicado por diez y estamos hablando de un nuevo estadio. Nos preocupa porque es el estadio más antiguo de España, es uno de los símbolos de la ciudad y es propiedad municipal. Para poder hablar de moverlo de sitio, tirarlo... Hay que tener mucho tacto y mucho cuidado. No estamos hablando de cualquier cosa. Todo lo que sea mejorar El Molinón nos parece bien, pero no hacer otro. Toca la fibra. Perder algo tan simbólico como ser el estadio más antiguo de España no creemos que se deba hacer".

Martínez Salvador hablaba también de no dejar de lado otras inversiones: "Tener un gran estadio con los últimos avances sería una manera de llevar a Asturias a la modernidad. Pero todavía no llega el AVE a Asturias, la estación de autobuses de Gijón es indigna, las infraestructuras son escasas... Hay muchos aspectos en los que Gijón lleva peleando por situarse a la altura de lo que merece y este es uno más. Lo que no puede ser es que pase por delante de todo y sea lo único que importe. Hay que conseguir que Gijón tenga el mejor estadio pero sin olvidar lo demás".