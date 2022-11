Martín Peláez: "Quizá con el tiempo haya más consejeros de la ciudad; por ahora estamos bien cobijados"

Balance de la Junta.

"Muy contento. Me fascina que la gente participe. Al fin y al cabo, el equipo es suyo. Todas las aportaciones son válidas. Hay cosas fáciles de ejecutar y otras no tanto, porque no dependen de nosotros. Contentos con la Junta, con el nuevo Consejo y con lo que nos ha arropado la gente".

¿Contento con el nuevo consejo?

"Son gente con la que hemos conseguido cosas muy importantes. Quizá con el tiempo haya más consejeros de la ciudad, pero de momento hay una mezcla de gente de España y de México. Estamos bien cobijados. Van a estar viniendo a apoyar y también en la distancia".

¿Cómo va a ser la forma de trabajar?

"El Consejo está para aconsejar y asesorar, pero nosotros somos los que estamos aquí trabajando".

Se ha hablado mucho de los accesos.

"Los accesos están fuera del Tartiere y son del Ayuntamiento. No es una decisión nuestra, pero vamos a hablarlo".

¿Qué puede aportar cada uno de los nuevos consejeros?

"Pedro Cedillo es un símbolo del Grupo Pachuca, es accionista del Grupo. Financieramente es un consejero muy valioso. Gerardo es un interlocutor con el Grupo muy importante y José en toda la cuestión de comunicación y soporte es clave. Van a aportar mucho".

El Granada CF, rival en Copa del Rey.

"Un rival importante el Granada. Contentos de que sea en el Tartiere. Queremos ganar todos los partidos. Ojalá podamos avanzar en la Copa y mantener buenos pasos en la liga es importante".

¿Objetivo 20.000 socios?

"El objetivo es ser cuantos más, mejor. El paso del equipo marca la efervescencia y que la gente pueda sumarse".

La percepción de Jesús Martínez.

"Jesús siempre está preocupado y ocupado con este proyecto. Preocupado con el inicio de temporada, tomando acciones en conjunto. Está al día permanentemente, en breve nos visitará. No tengo fecha, pero ojalá esté para el derbi".